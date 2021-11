Eski bir efsaneyi kanıtlayan şok edici keşif!

Ourense'nin efsanevi 'mucize' yüzükleri!

İspanya'nın Galiçya kentindeki eski bir efsaneye göre Santo Estevo manastırında yoksulluk yemini eden dokuz ortaçağ piskoposun ölümlerinden sonra, kendilerine ait yüzüklerinin mucizevi iyileştirici güçlere sahip olduğuna inanılıyordu.

Yüzyıllar boyunca her türlü hastalığı iyileştirmek için manastıra hac ziyareti yapıldı. Ancak zamanla yüzükler iz bırakmadan kayboldu ve bir efsaneden biraz daha fazlası oldular.

Yüzyıllar sonra, yazar María Oruña bu efsanevi yüzükleri araştırdı ve onları "The Forest of the Four Winds" adlı romanı için ilham kaynağı olarak kullandı. Neredeyse María'nın hikayesinde tam da tarif ettiği yerde, efsaneyi gerçeğe dönüştürebilecek şaşırtıcı bir keşif yapıldı.

BBC.

Çeviri: Mert Efekan