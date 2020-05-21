Eski Lefkoşa Uluslararası Havalimanı Yakınlarında Dün Çıkan Yangında 1 Kilometrekarelik Alan Yandı

Lefkoşa’nın güneyinde eski Lefkoşa Uluslararası Havalimanı yakınlarında dün çıkan ve ara bölgeye de yayılan yangın neticesinde, bir kilometrekarelik alan yandı.

Fileleftheros gazetesi, yangının; Ovkos bölgesindeki, eski “Lefkoşa Uluslararası Havalimanı-Omorfo” yolunda başladığını ve Alayköy’deki ara bölgeye yayıldığını belirtti.

Yangına Rum İtfaiye Birimi’nin derhal müdahale ettiğini, ara bölgeye yayılmasıyla birlikte BM’nin de müdahalede bulunduğunu belirten gazete, yangın söndürme çalışmalarına Rum İtfaiye Birimi’ne ait 4 araç, Rum Orman Dairesi’ne ait 2 aracın yanı sıra BM’ye ait araçlar ile çiftçilere ait traktörlerin de katıldığını yazdı.

Gazete, yangının, bölgedeki hayvan çiftliklerinin yanı sıra köpek barınağını da tehdit ettiğini ancak bu yerlerin İtfaiye ekiplerince korunduğunu belirtti.

Habere göre yangın, kuru otlar, yabani bitki örtüsü, sazlıklar, eski Lefkoşa Uluslararası Havalimanının doğusundaki kullanılmayan eşyalar/nesnelerin yanmasına neden oldu.