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Estonyalı Muhabir: Burada Estonya'nın nüfusundan fazla insan var, bunu beklemiyordum

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İnce mitinge 5 milyon kişinin katıldığını söyledi
Estonyalı Muhabir: Burada Estonya'nın nüfusundan fazla insan var, bunu beklemiyordum

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri öncesinde son mitingini İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdi.

İnce 36 saatlik seferberlik ilan ederek sandığa sabah 6'da değil 5'te gidilmesini söyledi. Daha önceki seçimlerde bazı görevlilerin "Yemek gelmedi" dediğini hatırlatan İnce, "Yemek gelmezse de gelmesin. Bir gün oruç tutun" ifadesini kullandı. 

Öte yandan İnce'nin Maltepe mitingini takip eden Estonya devlet televizyonu muhabiri, "Burada Estonya'nın nüfusundan fazla insan var, bunu beklemiyordum" dedi.

2016 Dünya Bankası verilerine göre Estonya'nın nüfusu 1,316 milyon. İnce ise Maltepe'deki mitinge sık sık 5 milyon kişinin geldiğini söyledi, "Erdoğan ve televizyonlar 5 milyondan korktu" ifadelerini kullandı.

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