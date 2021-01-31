Evden çıkarılma korkusuyla, ölen annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda sakladı

Polisin verdiği bilgiye göre, Tokyo’da yaşayan Yumi Yoshino (48) annesinin öldüğü ortaya çıkarsa evden atılır diye endişelediği için cesedi sakladı.
60 yaşında öldüğü tahmin edilen annesiyle birlikte yaşadığı evin kira kontratı annesinin üzerine olduğu için bu yola başvurduğu öğrenildi.
Yoshino kirasını ödeyemediği için evden çıkarıldıktan sonra eve gelen temizlikçi cesedi buldu.
Yapılan otopside kadının ölüm zamanı ve nedeni belirlenemezken, Yoshino tutuklandı.
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