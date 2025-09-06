Ewa Isabella Künzel’in duruşması 15 Eylül’e ertelendi

KKTC’de eski Rum malları üzerine inşa edilmiş evlerin satışında aracılık yapmak suçlamasıyla tutuklanan ve Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Alman Ewa Isabella Künzel’in dünkü duruşması 15 Eylül’e ertelendi.

Haravgi, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin dünkü duruşmayı erteleme kararına, iddia makamı temsilcisinin hastalığının gerekçe gösterildiğini yazdı.

Gazete, Künzel hakkındaki sürecin 5 Ağustos’ta Rum iddia makamının “Avrupa Mahkemesi’nin yeni ve belirleyici olması muhtemel bir kararı da dahil, ortaya çıkan yeni hukuki meselelerin incelenmesi” talebiyle ertelendiğini hatırlattı.

Habere göre, yeni duruşma tarihi olarak 15 Eylül saat 09.00’u belirleyen Mahkeme Başkanı Nikolas Yeorgiadis, Künzel’in duruşma gününe kadar tutuklu kalmasına hükmetti.

Gazete, davanın, gerek Almanya büyükelçiliğinin, gerekse KKTC makamlarının “çıkacak kararı siyasi açıdan istismar etmek maksadıyla” yakından izlediğini öne sürdü.