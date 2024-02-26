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Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı

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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı.
Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı.

Eylem yazılı açıklamasında, “Faşizmi, faşistleri, ırkçıları durdurmak, onun beslendiği dalları budamak için barışsever toplumsal güçler iş birliğini artırmalıdır.” dedi.

Provokasyonlarla toplumların bölünmesine, ayrıştırmasına izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Eylem, “Her iki tarafta da barış eğitimine çok daha fazla önem verilmeli, ülkemizin yeniden birleşmiş, özgür ve demokratik bir ülke olması için, kalıcı barışın sağlanması ve barış kültürü oluşturulması için, çocuklarımızın, geleceğimizin faşistler, ırkçılar ve yobazlardan kurtarılması için toplumsal mücadelenin artırılması gerekmektedir.” ifadelerine yer verdi.

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