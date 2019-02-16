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Eylem yayılıyor: Bu sefer çukurlara babutsa ektiler

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Eylem yayılıyor: Bu sefer çukurlara babutsa ektiler
Eylem yayılıyor: Bu sefer çukurlara babutsa ektiler

KKTC gibi pek gelişmemiş ülkelerde trend olan yollardaki çukurlara bitki ekme eylemi KKTC çapında yayılıyor.

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Daha önce Karpaz-Gazimağusa ana yolu, Tuzluca kavşağında bulunan bir çukura çiçek eken vatandaştan sonra bu kezi İskele'de bir vatandaş yoldaki çukurlara babutsa ekti.

 

İLGİLİ HABER: Karpaz yolundaki çukura çiçek ekti! ''Umarım dikkat çekmiştir'' (video)

Kaynak: Karpaz yolundaki çukura çiçek ekti! ''Umarım dikkat çekmiştir'' (video)

 

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