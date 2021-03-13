Ezo Sunal'ın ardından Ali Sunal'dan da kötü haber geldi

2018 yılında nikah masasına oturduğu müzisyen Ömer Öztüyen ile olan evliliğinden olan kızı Nova’yı kucağına alan Ezo Sunal doğumdan kısa süre sonra koronavirüse yakalandı.

İlk kez annelik heyecanı yaşayan Sunal'ın hemen ardından ikinci kez baba olmaya hazırlanan ağabeyi Ali Sunal’ın da testi pozitif çıktı. Sunal'ın kayınpederi ile kayınvalidesi Bülent-Şehnaz Kurbanzade'nin de hastalığa yakalandığı belirlendi.

MÜJDEYİ BÖYLE DUYURDULAR

Öte yandan Ali Sunal, kardeşi Ezo Sunal'ın doğum müjdesini sosyal medyadan şöyle duyurmuştu: "Ailemize hoş geldin canım Nova güzelim Nova."

Gül Sunal ise paylaşımına "Kemal bir kız torunumuz daha oldu. Adı Nova. Manası parlayan yıldız. İnşallah ışıl ışıl bir hayatı olsun" notunu düşmüştü.