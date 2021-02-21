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Facebook, darbeyle sivil yönetime el koyan Myanmar ordusunun bilgi paylaşımı sayfasını kaldırdı

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Sosyal medya şirketi Facebook, askeri darbeyle Myanmar'daki sivil yönetime el koyan Myanmar ordusuna ait resmi bilgi paylaşımı sayfasını kaldırdı.
Facebook, darbeyle sivil yönetime el koyan Myanmar ordusunun bilgi paylaşımı sayfasını kaldırdı

Facebook'tan yapılan açıklamada, "şiddeti kışkırtarak sitenin topluluk standardını defaten ihlal ettiği" gerekçesiyle Myanmar ordusuna ait "Tatmadaw Doğru Haber Bilgilendirme Ekibi" isimli sayfanın silindiği bildirildi.

Site yetkililerinin açıklamasının ardından hesaba erişim sağlanamazken, cunta yetkilileri konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Facebook, 12 Şubat'ta aldığı kararla Myanmar ordusuna ait hesaplardan yapılan paylaşımların kitlelere yayılmasını önleyici tedbirler almıştı.

Mandalay'da dünkü protestolarda güvenlik güçlerinin kalabalığa ateş açması sonucu iki kişi hayatını kaybetmiş, altı kişi yaralanmıştı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

BM ve AB başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken, polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuş, ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Gözaltına alınan üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürerken Suu Çii, 1 Mart'taki duruşmaya kadar gözaltında tutulacak.

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