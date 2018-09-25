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Facebook'ta istifa dalgası

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Sosyal paylaşım ağı Facebook'ta istifa dalgası bu kez Instagram ayağında yaşandı. Facebook'un sahibi olduğu fotoğraf paylaşım uygulamasının kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger görevlerinden ayrıldı.
Facebook'ta istifa dalgası

İkili adına açıklamayı yapan Instagram'ın CEO'su Kevin Systrom, istifaların nedeniyle ilgili ayrıntı vermedi.

Systrom, "Merak ve yaratıcılığı yeniden keşfetmeye zaman ayırmayı planlıyoruz. Yeni şeyler inşa etmek için biraz uzaklaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Instagram'ı 2012'de 1 milyar dolara satın alan Facebook'taki çalkantı, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kurucularından Brian Acton'ın geçen yıl koltuğunu bırakmasıyla başlamıştı.

Acton ile Jan Koum ile birlikte kurduğu WhatsApp'ı Facebook'a satan ikili, sosyal paylaşım ağıyla gizlilik ve güvenlik politikalarıyla ilgili ihtilafa düşmüş, Acton'ın ardından Koum da geçtiğimiz mayıs ayında şirketten ayrılma kararı almıştı.

‘ONLARLA ÇALIŞMAKTAN GERÇEKTEN KEYİF ALDIM'

Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, bir açıklamaya yaparak Systrom ve Krieger ile çalışmaktan 'gerçekten keyif aldığını' söyledi.

"Kevin ve Mike, sıra dışı ürün liderleri ve Instagram, onların birleştirilmiş yaratıcı yeteneklerini yansıtıyor" diyen Zuckerberg, "Son altı yılda onlarla çalışmaktan çok şey öğrendim ve gerçekten keyif aldım. Onlara en iyisini diliyorum ve bundan sonra ne kuracaklarını dört gözle görmeyi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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