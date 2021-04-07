Facebook'tan bilgileri sızdırılan 533 milyon kullanıcıdan biri misiniz?

Business Insider internet sitesinin 3 Nisan'da girdiği haberde, 533 milyon Facebook kullanıcısının kişiler bilgilerinin bir hacker platformuna sızdırıldığı belirtilmişti. Bu bilgiler arasında kişilerin isimleri, e-posta adresleri, doğum günleri, telefon numaraları ve konumları yer alıyor.

Sosyal medya devinin yaptığı açıklamadaysa olayın 2019'da gerçekleştiği ve o dönemde sorunun tespit edilip düzeltildiği bildirilmişti. Öte yandan teknoloji devi, kimin bilgilerinin çalındığı konusunda şimdiye kadar henüz bir bilgi vermedi.

Ancak Facebook'la bir ilişkisi bulunmayan haveibeenpwned.com adlı internet sitesi, kullanıcıların imdadına yetişti. Zira bu siteye erişim sağlayan kişiler, e-posta adresini girip sızıntı listesinde olup olmadığını öğrenebiliyor.

Öte yandan sitede şimdilik sadece e-posta bilgileri kontrol edilebiliyor. Sitenin kurucusu Troy Hunt sızan veriler arasında 2,5 milyon e-posta adresinin bulunduğunu söyledi.

Siber güvenlik uzmanı da olan Hunt, siteye telefon numaralarını ekleme konusunu düşündüğünü kaydetti.

Facebook'a inceleme

CNN International, kimlerin bilgilerinin çalındığını açıklama konusunda yapılan girişimlere dair 5 Nisan'da Facebook'la iletişime geçtiğini ancak henüz bir cevap alamadığını belirtti.

Bununla birlikte 5 Nisan'da Anadolu Ajansı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun dünyayı sarsan haberlerden sonra şirket hakkında inceleme başlattığını bildirdi. Zira siber güvenlik uzmanı Alon Gal'in paylaştığı bilgilerde Türkiye'de 19 milyon 638 bin 821 kişinin verilerinin çalındığı görülüyor.