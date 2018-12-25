  • BIST 90.687
  • Altın 216,281
  • Dolar 5,3126
  • Euro 6,0587
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Fas'ta vahşice öldürülen iki turist cinayetinde gelişme

» »
Fas'ın önemli turizm merkezlerinden Marakeş'te iki genç kızın vahşice öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Fas'ta vahşice öldürülen iki turist cinayetinde gelişme

Fas istihbaratı, saldırganların cinayeti IŞİD'den aldıkları emir doğrultusunda işlemediklerini belirtti ve onları 'yalnız kurtlar' olarak nitelendirdi.

Norveç üniversitesinde açık hava rehberi olmak için eğitim gören 24 yaşındaki Danimarkali Dane Louisa Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Ueland, Marakeş'te Atlas dağlarına doğru yürüyüşe çıktıkları sırada feci bir cinayete kurban gitmişlerdi.

 

Cesetlerden birinin kafası kesilmiş olarak bulunmuş, daha sonra ortaya bir cinayet videosu çıktığı ve genç kızları katledenlerin IŞİD'li Abu Bakr al-Baghdadi'den liderlerleri olarak söz ettikleri belirtilmişti.

Yetkililer şüphelilerin IŞİD'den emir almış olabileceklerini değerlendirirken, Fas İstihbarat Birimi Başkanı Boubker Sabik, zanlıların IŞİD'den herhangi bir emir almadıklarını söyledi ve "Yalnız kurtlar cinayeti işlemek için liderlerinden emir almamış" dedi.

Avrupa'nın bilinen terör uzmanlarından Thomas Hegghammer ise cinayeti işleyenlerin IŞİD sempatizanı olabilceklerini belirtti: 

"Cinayetin IŞİD tarafından verilen emirle gerçekleştiğini düşünmüyorum. Bu, daha çok IŞİD sempatizanlarının gerçekleştirdiği bir cinayete benziyor. Yine de IŞİD'in yerel eylemlere teşvik ettiği gerçeğini görmezden gelemeyiz"

GÖRÜNTÜLER FACEBOOK'TAN KALDIRILMAYA ÇALIŞIYOR

 

Öte yandan, Jespersen'in ve Ueland'ın aileleri Facebook'ta cinayetli ilgili yayılan videonun kaldırılması ve kızlarının profillerinin kapatılması için başvuruda bulundu.

Jespersen'in annesi Helle, "Facebook'ta değişik kişilerin bombardımanına uğradık. 'Kızın iyi ki öldü' diye mesaj atanlar bile oluyor" dedi.

ÜLKE ÇAPINDA TERÖR OPERASYONU

Sabik, zanlılardan birinin 2013'te radikal gruplara katılma eğilimi gösterenlere yönelik bir operasyonda tutuklandığı, bu şahsın diğer üç kişiyi radikalleştirdiğini savundu.

 

İki kadının öldürülmesinin ardından ülke genelinde yapılan operasyonlarda ruhsatsız tüfekler, ateşsiz silahlar ve bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler ele geçirildi.

Sabik'in aktardıklarına göre terör örgütüne katılan bin 669 Fas vatandaşından 242'si tutuklandı. Faslı güvenlik güçleri son iki yılda, ülke genelinde saldırı planı yapan 20 hücrenin çökertildiğini aktardı.

Diğer Kuzey Afrika ülkelerine göre terör olaylarının nadiren yaşandığı Fas'ta son saldırı Nisan 2017'de gerçekleşmiş, Marakeş'teki bir restoranın hedef alındığı kanlı eylemde 17 kişi yaşamını yitirmişti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cemal Kaşıkçı cinayeti- Riyad'dan Muhammed bin Selman'ı oybirliğiyle suçlayan ABD Senatosu'na: İçişlerimize karışılıyor, kınıyoruz17 Aralık 2018 Pazartesi 09:52
  • Akdeniz'deki yük gemisinde tonlarca esrar ve milyonlarca hap ele geçirildi15 Aralık 2018 Cumartesi 14:40
  • Avustralya'dan tartışmalı Kudüs kararı15 Aralık 2018 Cumartesi 13:30
  • Tez danışmanı, doktora öğrencisini IŞİD'in elinden kurtarmış14 Aralık 2018 Cuma 14:15
  • Nusret'li 'son akşam yemeği' tablosuna gözaltı14 Aralık 2018 Cuma 12:45
  • Pentagon: Suriye'de tek taraflı bir askeri harekat kabul edilemez13 Aralık 2018 Perşembe 12:00
  • Pentagon Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi13 Aralık 2018 Perşembe 10:24
  • Tüm dünya bu videoyu konuşuyor11 Aralık 2018 Salı 13:15
  • Netanyahu: Türkiye'yle ilişkilerimizde gelişme var, Erdoğan bana sadece 6 günde bir 'Hitler' diyor11 Aralık 2018 Salı 12:45
  • Yemen'de nüfusun yüzde 70'i açlıkla savaşıyor11 Aralık 2018 Salı 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti