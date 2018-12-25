Fas'ta vahşice öldürülen iki turist cinayetinde gelişme

Fas'ın önemli turizm merkezlerinden Marakeş'te iki genç kızın vahşice öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Fas istihbaratı, saldırganların cinayeti IŞİD'den aldıkları emir doğrultusunda işlemediklerini belirtti ve onları 'yalnız kurtlar' olarak nitelendirdi.

Norveç üniversitesinde açık hava rehberi olmak için eğitim gören 24 yaşındaki Danimarkali Dane Louisa Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Ueland, Marakeş'te Atlas dağlarına doğru yürüyüşe çıktıkları sırada feci bir cinayete kurban gitmişlerdi.

Cesetlerden birinin kafası kesilmiş olarak bulunmuş, daha sonra ortaya bir cinayet videosu çıktığı ve genç kızları katledenlerin IŞİD'li Abu Bakr al-Baghdadi'den liderlerleri olarak söz ettikleri belirtilmişti.

Yetkililer şüphelilerin IŞİD'den emir almış olabileceklerini değerlendirirken, Fas İstihbarat Birimi Başkanı Boubker Sabik, zanlıların IŞİD'den herhangi bir emir almadıklarını söyledi ve "Yalnız kurtlar cinayeti işlemek için liderlerinden emir almamış" dedi.

Avrupa'nın bilinen terör uzmanlarından Thomas Hegghammer ise cinayeti işleyenlerin IŞİD sempatizanı olabilceklerini belirtti:

"Cinayetin IŞİD tarafından verilen emirle gerçekleştiğini düşünmüyorum. Bu, daha çok IŞİD sempatizanlarının gerçekleştirdiği bir cinayete benziyor. Yine de IŞİD'in yerel eylemlere teşvik ettiği gerçeğini görmezden gelemeyiz"

GÖRÜNTÜLER FACEBOOK'TAN KALDIRILMAYA ÇALIŞIYOR

Öte yandan, Jespersen'in ve Ueland'ın aileleri Facebook'ta cinayetli ilgili yayılan videonun kaldırılması ve kızlarının profillerinin kapatılması için başvuruda bulundu.

Jespersen'in annesi Helle, "Facebook'ta değişik kişilerin bombardımanına uğradık. 'Kızın iyi ki öldü' diye mesaj atanlar bile oluyor" dedi.

ÜLKE ÇAPINDA TERÖR OPERASYONU

Sabik, zanlılardan birinin 2013'te radikal gruplara katılma eğilimi gösterenlere yönelik bir operasyonda tutuklandığı, bu şahsın diğer üç kişiyi radikalleştirdiğini savundu.

İki kadının öldürülmesinin ardından ülke genelinde yapılan operasyonlarda ruhsatsız tüfekler, ateşsiz silahlar ve bomba yapımında kullanılabilecek malzemeler ele geçirildi.

Sabik'in aktardıklarına göre terör örgütüne katılan bin 669 Fas vatandaşından 242'si tutuklandı. Faslı güvenlik güçleri son iki yılda, ülke genelinde saldırı planı yapan 20 hücrenin çökertildiğini aktardı.

Diğer Kuzey Afrika ülkelerine göre terör olaylarının nadiren yaşandığı Fas'ta son saldırı Nisan 2017'de gerçekleşmiş, Marakeş'teki bir restoranın hedef alındığı kanlı eylemde 17 kişi yaşamını yitirmişti.