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Fatih Altaylı: Türkiye'deki vaka sayıları nedeniyle finalist iki kulüp, maçı Wembley'de oynamak istiyor; haklılar mı, bence haklılar

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Fatih Altaylı: Türkiye'deki vaka sayıları nedeniyle finalist iki kulüp, maçı Wembley'de oynamak istiyor; haklılar mı, bence haklılar
Fatih Altaylı: Türkiye'deki vaka sayıları nedeniyle finalist iki kulüp, maçı Wembley'de oynamak istiyor; haklılar mı, bence haklılar

HaberTürk yazar Fatih Altaylı, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı iddiasını değerlendirdi ve "Finalin iki İngiliz takımı arasında oynanacak olması, İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik haklı karantina uygulaması ve Türkiye’deki yüksek vaka sayıları nedeniyle finalist iki kulüp maçlarını kendi ülkelerinde, Wembley’de oynamak istiyorlar! Haklılar mı? Bence haklılar" ifadelerini kullandı.

"Uğursuzluk İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin peşini bırakmıyor" diyen Altalyı, "Geçen yıl corona salgınına kurban giden finali, final grubu adı altında Portekiz’e vermek zorunda kalmıştık. Bu yıla aktarılan şansımız yine finalistlere ve salgına kurban gidiyor. Finalin iki İngiliz takımı arasında oynanacak olması, İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik haklı karantina uygulaması ve Türkiye’deki yüksek vaka sayıları nedeniyle finalist iki kulüp maçlarını kendi ülkelerinde, Wembley’de oynamak istiyorlar! Haklılar mı? Bence haklılar. Zaten Türkiye’de oynansa bile seyircisiz, keyifsiz bir ortamda olacak. Ve yabancı misafirler gelmeyecek. Bence Türkiye UEFA ile konuşup, önümüzdeki yıl finalin İstanbul’da yapılması koşulu ile bu yıl da hakkından vazgeçmeli. Ölmez sağ kalırsak seneye adam gibi bir final belki izleriz şehrimizde!" diye yazdı.

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