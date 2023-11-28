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Fatih Portakal Türkiye'deki Asgari Ücreti duyurdu

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Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret yorumlarında fon dolandırıcılığına vurgu yaparak, dolandırıcılık ve açgözlülük temasını işledi. Portakal, 2024 asgari ücret zammına dair güncel bilgileri paylaştı.
Fatih Portakal Türkiye'deki Asgari Ücreti duyurdu

Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi... Herkes 2024 asgari ücret zammını takip ediyor. Hükümet ile işçi temsilcileri 1 Aralık'ta ilk görüşmeyi yapacak. Gazeteci Fatih Portakal, asgari ücret zammı konusundaki son bilgileri Sözcü Tv'deki haber bülteninde paylaştı. Ocak asgari ücret zammı için rakamlar gelmeye devam ediyor...

ASGARİ ÜCRET KADAR EMEKLİ ZAMMI DA MERAK EDİLİYOR!

Emekli maaşları da yeni yıl zamlarını bekliyor. Bilindiği gibi en düşük emekli maaşı 7.500 TL! Orada da asgari ücretle birlikte enflasyon zammı yapılacak. Asgari ücretle çalışanlar kadar emekliler de yeni yıl zamlarını araştırıyor.

KOMİSYON 1 ARALIK'TA TOPLANIYOR

Asgari Ücret için pazarlık masası kuruluyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık Cuma günü toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise asgari ücretle ilgili bir açıklama yaparak 'Bu sene asgari ücrete yüzde 114 oranında zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu' dedi.

FATİH PORTAKAL'DAN ASGARİ ÜCRET İDDİASI! '100 LİRA AŞAĞISI 100 LİRA YUKARISI...'

Asgari ücret aşağı yukarı 17 bin TL olacak! 16.500 - 16.900... Sevgili izleyiciler size daha önce de söylemiştim, 100 lira eksik 100 lira fazla olabilir! Ama şunu söyleyeyim fazlasıyla çıkaracaklar. Bunu da söyleyeyim verdikleri zammı fazlasıyla çıkaracaklar.

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