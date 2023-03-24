Feci Kaza! 24 Yaşındaki Genç Yaşamını Yitirdi

Girne'de dün gece meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Adem Kocabaş hayatını kaybetti. İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre kaza 21.30 civarında Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi'nde oldu.

Aliye İnanoğlu (K-32) yönetimindeki KM 004 plakalı araç, Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada Merit Park Otel kavşağını geçtikten sonra dikkatsizce önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Erdem Hondurlu (E-24) yönetimindeki DZ 244 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile DZ 244 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Süleyman Kocabaş (E-21), İbrahim Kaynarca (E-22) ve Adem Kocabaş (E-24) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan dem Kocabaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Erdem Hondurlu'nun tedavisi Girne Dr Akçiçek Hastanesinde sürerken diğer yaralılar ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.