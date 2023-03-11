Fenomen dizi Lost ekranlara geri dönüyor

Televizyon dünyasının fenomene dönüşen dizilerinden Lost, yıllar önce ekrana veda etmesine rağmen tartışma yaratmaya devam diyor. Yeni bir haberse, 2004-2010 arasında yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Dizinin kült haline gelme serüveni ve finaliyle ilgili bir belgesel çekildiği açıklandı. Yönetmen Taylor Morden liderliğinde çekilen “Getting Lost” isimli belgeselin yayın tarihi henüz net değil.

Belgeselde, 6 sezon süren dizinin büyük tartışma yaratan finaliyle ilgili analizler de yer alacak.

Morden, Lost'un birçok kişi için büyük anlam ifade ettiğini belirterek “Bu filmin dizinin etkisini ve gerçek anlamını ortaya koyacak bir yapım olmasını istiyorum” dedi.

Oyuncular Evangeline Lilly, Dominic Monaghan, Matthew Fox, Jorge Garcia, Harold Perrineau, Josh Holloway, Daniel Dae Kim, Terry O'Quinn ve Michael Emerson'ı dünyaca ünlü yıldızlar haline getiren dizi, gizemli bir adaya düşen uçaktan kurtulanların sırlarla dolu serüvenini konu alıyordu.