  • BIST 5.384,56
  • Altın 1140.151
  • Dolar 18.9629
  • Euro 20.1724
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAPİAR Araştırma: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 15 puan önünde; CHP birinci parti

Fenomen dizi Lost ekranlara geri dönüyor

»
2004-2010 arasında yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Lost dizisi, ekrana belgeselle geri dönecek.
Fenomen dizi Lost ekranlara geri dönüyor

Televizyon dünyasının fenomene dönüşen dizilerinden Lost, yıllar önce ekrana veda etmesine rağmen tartışma yaratmaya devam diyor. Yeni bir haberse, 2004-2010 arasında yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

Dizinin kült haline gelme serüveni ve finaliyle ilgili bir belgesel çekildiği açıklandı. Yönetmen Taylor Morden liderliğinde çekilen “Getting Lost” isimli belgeselin yayın tarihi henüz net değil.

Belgeselde, 6 sezon süren dizinin büyük tartışma yaratan finaliyle ilgili analizler de yer alacak.
Morden, Lost'un birçok kişi için büyük anlam ifade ettiğini belirterek “Bu filmin dizinin etkisini ve gerçek anlamını ortaya koyacak bir yapım olmasını istiyorum” dedi.

Oyuncular Evangeline Lilly, Dominic Monaghan, Matthew Fox, Jorge Garcia, Harold Perrineau, Josh Holloway, Daniel Dae Kim, Terry O'Quinn ve Michael Emerson'ı dünyaca ünlü yıldızlar haline getiren dizi, gizemli bir adaya düşen uçaktan kurtulanların sırlarla dolu serüvenini konu alıyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Johnny Depp yeni uğraşıyla olay oldu… 100 milyon kazandı07 Mart 2023 Salı 19:23
  • Ömer Seyfettin’in vefatının üzerinden 103 sene geçti06 Mart 2023 Pazartesi 13:09
  • Transfobik ilan edilen Rowling’e Harry Potter yıldızından destek03 Mart 2023 Cuma 21:59
  • Haluk Levent ‘En yakın zamanda okuyacaksınız’ diyerek duyurdu02 Mart 2023 Perşembe 10:29
  • Taciz iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'e 4 ay 15 gün hapis cezası01 Mart 2023 Çarşamba 17:14
  • Walt Disney eğlence merkezinin ‘özerkliği’ feshedildi28 Şubat 2023 Salı 12:45
  • Derviş Zaim'in "Tavuri" belgeseli ABD'de "True-False Film Festivali"nde gösterilecek27 Şubat 2023 Pazartesi 18:43
  • Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu Yaşlılar Haftası nedeniyle konser düzenleyecek27 Şubat 2023 Pazartesi 17:33
  • Prens Harry’nin ifşa ettiği kadın depremzedelere yardım kampanyası başlattı26 Şubat 2023 Pazar 11:53
  • YDÜ Gazetecilik Bölümü’nün lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlediği belgesel fotoğraf yarışmasına başvurular başladı23 Şubat 2023 Perşembe 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti