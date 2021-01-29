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Feridun Işıman’ın eserleri Floransada

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Ülkemiz  ressamlarından Feridun Işımanın birlikte 6 yıldan beri çalıştığı sanat galerisi GALLERİA  360 - "YENİ SANAT" başlığı altında bir sergi açtı.
Feridun Işıman’ın eserleri Floransada

Ülkemiz  ressamlarından Feridun Işımanın birlikte 6 yıldan beri çalıştığı sanat galerisi GALLERİA  360 - "YENİ SANAT" başlığı altında bir sergi açtı.

İtalyada  sanatın beşiği sayılan Floransanın  merkezinde yer alan GALLERİA 360  yoğun ilgi görmektedir.

Adresini değiştirip şehrin merkezine taşınan galeri 8 Ocakta  açılan ve 1 Şubat 2021 e kadar sürecek olan sergiye sayılı izleyiciyi kabul ederek Covid -19 un yaygın olduğu Floransada önlem almakta ve sanatın her durumda yaşamasını amaçlamaktadır.

"NEW ART- YENİ SANAT" adı ile açılan sergide- Lawrence Armstrong - Hiroshi Wada - Heidi Curko ve  Kuzey Kıbrıstan Feridun Işıman  eserleri ile yer alıyor.

Galeri Müdürü Angela Fagunun verdiği bilgiye göre, yeni ve daha büyük bir mekanda olan Galleria 360 sergileme ,ışık ve düzey açısından Floransanın en kaliteli galerilerinin  başında gelmektedir.

Sergi açılışında  galerinin  tanınmış Sanat Eleştirmeni Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri sergide yer alan eserlerle ilgili olarak eleştiriler yapmış ve "YENİ SANAT" kavramı yapıtlardaki dili anlatmıştır 

Angela Fagu , bu sergide 10 tablosu sergilenen Işımanın tablolarının çok ilgi gördüğünü de belirterek ,ileri tarihlerde kapsamlı yeni sergiler hazırladıklarını belirtti.

Sergi 1 Şubat tarihinde sona erecektir. Ancak bu sergiye olan  ilginin yoğunluğu nedeni ile serginin tarihinin uzatılması  düşünülüyor.

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