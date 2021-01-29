Feridun Işıman’ın eserleri Floransada

Ülkemiz ressamlarından Feridun Işımanın birlikte 6 yıldan beri çalıştığı sanat galerisi GALLERİA 360 - "YENİ SANAT" başlığı altında bir sergi açtı.

Ülkemiz ressamlarından Feridun Işımanın birlikte 6 yıldan beri çalıştığı sanat galerisi GALLERİA 360 - "YENİ SANAT" başlığı altında bir sergi açtı.

İtalyada sanatın beşiği sayılan Floransanın merkezinde yer alan GALLERİA 360 yoğun ilgi görmektedir.

Adresini değiştirip şehrin merkezine taşınan galeri 8 Ocakta açılan ve 1 Şubat 2021 e kadar sürecek olan sergiye sayılı izleyiciyi kabul ederek Covid -19 un yaygın olduğu Floransada önlem almakta ve sanatın her durumda yaşamasını amaçlamaktadır.

"NEW ART- YENİ SANAT" adı ile açılan sergide- Lawrence Armstrong - Hiroshi Wada - Heidi Curko ve Kuzey Kıbrıstan Feridun Işıman eserleri ile yer alıyor.

Galeri Müdürü Angela Fagunun verdiği bilgiye göre, yeni ve daha büyük bir mekanda olan Galleria 360 sergileme ,ışık ve düzey açısından Floransanın en kaliteli galerilerinin başında gelmektedir.

Sergi açılışında galerinin tanınmış Sanat Eleştirmeni Virginia Bazzechi Ganucci Cancellieri sergide yer alan eserlerle ilgili olarak eleştiriler yapmış ve "YENİ SANAT" kavramı yapıtlardaki dili anlatmıştır

Angela Fagu , bu sergide 10 tablosu sergilenen Işımanın tablolarının çok ilgi gördüğünü de belirterek ,ileri tarihlerde kapsamlı yeni sergiler hazırladıklarını belirtti.

Sergi 1 Şubat tarihinde sona erecektir. Ancak bu sergiye olan ilginin yoğunluğu nedeni ile serginin tarihinin uzatılması düşünülüyor.