Ferrari, Lewis Hamilton için kolları sıvadı! Tarihi değiştirme teklifi…

Ferrari, uzun süredir hasret olduğu şampiyonluğa, efsanesi Michael Schumacher'in rekoruna göz diken Lewis Hamilton ile ulaşmayı planlıyor. İtalyan takımın, iki farklı Hamilton planı var...

Ferrari, hayalindeki sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanma şansına ulaşmak isteyen Lewis Hamilton’a, bu başarıyı ünlü kırmızı arabalarında yakalamayı teklif edecek.

Mail Sport’un haberine göre, İtalyan takım, İngiliz süperstarı 40 milyon sterlinlik bir anlaşmayla kadrosuna katmak için kasasını boşaltmaya hazır ve Michael Schumacher’in rekorunu geçme fırsatı sunuyor.

Bu şaşırtıcı haber, Mercedes ile sözleşmesi bu yıl sona erecek olan İngiliz sürücünün, kariyerini nerede bitirmek istediği konusundaki kararlı niyetinden asla vazgeçmeyeceği efsanesini yıkıyor.

Ancak Mercedes, 38 yaşındaki sürücünün aklında hala yer tutuyor ve o orada kalmaya karar verebilir.

Lewis Hamilton, Miami GP’si öncesinde.

LECLERC-HAMILTON ORTAKLIĞI

İngiltere ve İtalya’daki birkaç güvenilir kaynak, Ferrari yönetiminin ciddi bir şekilde iki Hamilton ile ilgili senaryoyu değerlendirdiğini doğruladı.

İlk ve tercih edilen plan, deneyimli sporcunun, gelecek sezondan itibaren mevcut bir numara olan Charles Leclerc’e partner olması. Bu karar, Carlos Sainz’ı başka bir takıma göndermek anlamına gelir ve Ferrari hazırlığını bu duruma göre yapıyor.

LECLERC GÖZDEN ÇIKARILABİLİR

İkinci seçenek, Hamilton ile imzalamak için Leclerc’i feda etmek. Bu bir takas anlamına gelir. Bu senaryoda, Hamilton İspanyol Sainz ile Ferrari’de yarışacak, Leclerc Mercedes’te George Russell ile ortak olacak.

Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Carlos Sainz.

Mail Sport’a göre, para faktörü Hamilton’ın kararlılığında bir etken değil. Çünkü Mercedes ve Ferrari’nin ona eşit derecede muazzam miktarlarda, mevcut yaklaşık 40 milyon sterlinlik maaşını veya daha fazlasını sağlamaya istekli oldukları biliniyor. Üst düzey takım yöneticileri gibi sürücüler de, bütçe sınırlamasının dışında yer alıyor.

AİLESİ FERRARI’YE SICAK

Hamilton ailesi, Lewis’in bir gün Ferrari için yarışmasını görmek konusunda uzun süredir bir arzuya sahip. Babası Anthony, Lewis’in 2007’deki unutulmaz sahneye çıkışından kısa bir süre sonra bu hayalini oğluyla paylaşmıştı.

AYRTON SENNA FAKTÖRÜ

Hamilton’u etkileyebilecek bir başka faktör de, kahramanı Ayrton Senna’nın 1995’te Ferrari için yarışması planlanırken önceki yıl Imola’da ölmesi gerçeği.

Gerçek şu ki, Hamilton’ın gelecekteki yönelimi muhtemelen basit bir denklemle ilgili. İngiliz sürücü, 38 yaşında, kariyerinin son döneminde ve bir sonraki birkaç sezon içinde onu sekizinci dünya şampiyonluğuna taşıyabilecek arabayı kullanması gerekmekte.

Efsane F1 pilotu Ayrton Senna.

MERCEDES İÇİN MONACO SINAVI

Bir belirleyici faktör, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monaco Grand Prix’inde Mercedes’in Red Bull’a olan gerilemesini gidermek için yapılan yeni bir taban, ön süspansiyon ve yan kısımlar gibi güncellemelerin başarısı veya başarısızlığı olabilir.

Modifikasyonlar büyük bir başarıya dönüşürse, Hamilton’ın Mercedes’e olan bakışında değişim yaşanabilir.

Ancak, güncelleme ters teperse, başarısızlık, son birkaç yılda önemli personeli gönderen ve eski gücüne sahip olmayan Brackley merkezli takımından uzaklaşmasını hızlandırabilir.

Ferrari ve F1 efsanesi Michael Schumacher ve ekibinin şampiyonluk sevinci.

HAMILTON’IN GEÇMİŞ TERCİHLERİ

Geçmiş, Hamilton’ın fırsat kapıyı çaldığında zorlu ve cesur bir karar vermekte çekingen olmadığını gösteriyor. Bu durumu, onu yetiştiren McLaren’dan ayrılıp 2013’te Mercedes’e geçerek, Formula 1 yarış tarihinin en başarılı takım-sürücü işbirliğini başlatarak kanıtladı.