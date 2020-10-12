  • BIST 1.177
  • Altın 487,952
  • Dolar 7,8814
  • Euro 9,2988
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABakan Pilli:7 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Ferrari, yalnızca 1 adet ürettiği Omologata'yı tanıttı

»
Ferrari, kişiye özel ve 1 adet ürettiği modeli Omologata'yı tanıttı. Ferrari 812 Superfast modelinden uyarlanarak geliştirilen otomobilin özelliklerine göz atıyoruz.
Ferrari, yalnızca 1 adet ürettiği Omologata'yı tanıttı

İtalyan lüks spor otomobil üreticisi Ferrari, kişiye özel olarak ve yalnızca 1 adet ürettiği Omologata modelinin tanıtımını yaptı.

Ferrari 812 Superfast modelinden uyarlanarak geliştirilen otomobil, günlük kullanımdaki sportif yapısıyla olduğu kadar pist kullanımıyla da dikkat çekiyor.

Tasarımın son haline kadar tüm aşamaları 2 yılı aşkın zamanda tamamlanan Omologata ile kalıcı iz bırakan, ölümsüz ve her ortamda dikkatleri üzerine çekecek kadar özel detaylarla şekillendirilmiş fütüristik bir tasarım hedeflendi.


ferro.jpg

MÜŞTERİYE GÖRE TASARLANDI

Omologata'nın her ayrıntısı, müşterisinin talebi ve sayısız değişken dikkate alınarak tasarlandı. Omologata, Ferrari'nin 70 yıllık köklü GT geleneğine dayanan ve 2009 yılında üretilen P540 Superfast Aperta'nın ardından, markanın önden motorlu V12 platformu üzerine geliştirildi.

Marka tarihinde bu fikirle geliştirilen 10'uncu otomobil olan Omologata, pist kabiliyetinin yanı sıra spor yol otomobili özelliklerine de sahip.

Agresif görünümüyle öne çıkan modelin oluşmasında ilk olarak 812 Superfast temel alındı ve ön cam ile farlar hariç tüm gövdede değişiklikler yapılarak nihai tasarımına ulaşıldı.

Ferrari'nin yarış mirasıyla da bağ kuran Omologata'nın iç mekanında; deri ve Jeans Aunde kumaş karışımı 4 noktalı yarış tipi emniyet kemerleri ile elektrik mavisi koltuklar, siyah renk ile zıtlık oluşturarak yer alıyor.

El yapımı detaylar ise geçmişle bağ kurarken, markanın yarış dünyasındaki modellerinden de izler taşıyor.

Gösterge paneli ve direksiyon simidi üzerinde yer alan çatlak boya efektine sahip metal parçalar; 1950'lerin ve 1960'ların efsanevi GT yarışçılarına ve Ferrari motorlarının üst kapağına gönderme yapıyor.

250 LM ve 250 GTO gibi otomobillerde kullanılan dövülmüş boya efekti ve Ferrari F1'de kullanılan iç kapı kolları da geçmişle olan bağları kuvvetlendirerek markanın güçlü mirasını bugüne taşıyor.

FERRARI OMOLOGATA FİYAT

Ferrari Omologata'nın fiyatına dair bir açıklama yapılmadı, ancak normal 812 Superfast'in şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 340 bin dolar olduğunu düşünürsek, Omologata'nın fiyatında bundan biraz daya yüksek olacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aygıt yazılımı önyükleme kiti olarak bilinen yazılım türünü kullanan casusluk eylemi tespit edildi06 Ekim 2020 Salı 14:30
  • 23 milyon dolar değerindeki tuvalet uzaya gönderiliyor04 Ekim 2020 Pazar 19:45
  • Apple'ı dolandırmaya çalıştılar, fena yakalandılar!02 Ekim 2020 Cuma 14:50
  • YouTube’un kararı iPhone kullanıcılarını sevindirdi02 Ekim 2020 Cuma 14:30
  • Onedio Çekilişi Başladı: Mobil Uygulamamızı İndiren Bir Kişiye Xiaomi Redmi Note 9 Pro Veriyoruz!02 Ekim 2020 Cuma 13:50
  • WhatsApp'a beklenen özellik geldi02 Ekim 2020 Cuma 12:50
  • Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hava kaçağının kaynağı bulundu02 Ekim 2020 Cuma 12:15
  • Facebook; Messenger ve Instagram Sohbetlerini Resmen Birleştirdi01 Ekim 2020 Perşembe 12:50
  • Mars yüzeyinin altında tuzlu göletler keşfedildi: Yaşam olasılığını artırıyor30 Eylül 2020 Çarşamba 15:00
  • Bilim insanları, sıcaktan demirin buharlaştığı bir öte gezegen keşfetti30 Eylül 2020 Çarşamba 14:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti