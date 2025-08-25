  • BIST 11477.76
Güney Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu üyesi Fidias Panayotu, podcast röportajında Grigoris Avksentiu’nun İngilizler tarafından öldürüldüğü tarihî olayı yorumlaması sonrası eleştirilerin odağı oldu.
Fidias, podcast yayınında "kahraman" Avksentiu hakkındaki sözler nedeniyle tepki çekti

Güney Kıbrıs’ta Rum Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, youtuber Fidias Panayotu’nun yine eleştirilerin odağında olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi Avrupa Parlamentosu üyesi Fidias Panayotu’nun, podcast röportajı çerçevesinde, gazeteci, araştırmacı ve AKEL üyesi Mihalis Mihail’in “EOKA’cı Grigoris Avksentiu’nun içinde bulunduğu sığınağın İngiliz askerleri tarafından ateşe verildiği zaman zaten ölü olduğu ve onu yakmak için sığınağı ateşe verdikleri” şeklindeki ifadelerinin tepkilere neden olduğunu yazdı.

Gazete gelen tepkiler çerçevesinde Fidias’ın, ülke tarihiyle herhangi bir ilişkisi olmayan sosyal medya paylaşımlarıyla ülkeye hakaret ettiği gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu üyeliğinden istifasının da istendiğini belirtti.

Habere göre Grigoris Avksentiu Araştırma Merkezi, DİKO, EDEK, DİPA ve ELAM dün ayrı ayrı açıklama yaparak Fidias’ı eleştirdi.

Grigoris Avksentiu Araştırma Merkezi açıklamasında bazı kişilerin “kahraman" Avksentiu’nun değerini ve fedakârlığının büyüklüğünü düşürmeye çalıştığını belirtti.

DİKO açıklamasında Avksentiu’nun diğer EOKA’cılar gibi fedakârlığının, ulusal onurlarının yıkılmaz temelini oluşturduğunu ifade ederken “bunun ayrıca kahramanların fedakârlıklarına hakaret eden çarpıtmaları ve soruları kabul etmeyen bir onur abidesi” olduğunu da belirtti.

ELAM yaptığı açıklamada AKEL’in canlı ya da cansız dallarının, yalan ve hayal ürünleriyle “Kıbrıs helenizminin” mücadelesini aşağılamaya çabaladığını ifade etti.

DİPA Başkanı Marios Karoyan ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kahraman Avksentiu’nun tarihi fedakârlığının çaptırılmasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise sosyal medya üzerinden Avksetiu’nun bir fotoğrafıyla birlikte Avksentiu’nun “bıçak kemiğe dayandığı zaman bir Yunan gibi savaşıp öleceğim ancak beni canlı yakalamayacaklar” şeklindeki sözlerini paylaştı.

Bilindiği gibi Grigoris Avksentiu, Kıbrıs’ta İngiliz egemenliğine karşı savaşan ve Kıbrıs Rumlarınca ulusal kahraman olarak görülen savaşçısıdır ayrıca EOKA hiyerarşisinde Grivas’tan sonra ikinci sıradaydı.

Ülke tarihinde “Avksentiu’nun, İngilizlerin silah bırakma çağrısına karşılık vermediği, içerisinde Avksentiu’nun bulunduğu sığınağı ele geçiremeyen İngiliz kuvvetlerinin sığınağı ateşe verdiği ve Avksentiu’yu yakarak öldürdüğü” anlatılıyor.

