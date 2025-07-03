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Fidias'ın Tatar'la röportajına Rum partilerden tepki yağdı: Fidias soytarılığa devam ediyor

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Güney Kıbrıs’ta Rum Avrupa Parlamentosu Üyesi Fidias Panayotu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı’nda yaptığı röportaj, siyasi partiler ve hükümet yetkililerinden sert tepkiler aldı.
Fidias'ın Tatar'la röportajına Rum partilerden tepki yağdı: Fidias soytarılığa devam ediyor

Güney Kıbrıs'ta Rum Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi, youtuber Fidias Panayotu’nun, kendi youtube kanalında yayınlamak üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı röportaja yönelik tepkiler sürüyor.

FİLELEFTHEROS

Fileleftheros gazetesi “Herkes Fidias’ın Ritmine Göre Dans Ediyor” başlıklı haberinde Fidias’ın yaptıklarıyla bir kez daha, hükümet ve siyasi partilerin ritmine uydurduğunu yazdı.

Fidias’ın en son faaliyetinin, Ersin Tatar’ı cumhurbaşkanlığı binasında ziyaret etmesi ve alışılageldik şekilde konuşmak için de kamerasını kurması olduğunu yazan gazete, Tatar’ın Kıbrıslı Rum Avrupa Parlamentosu üyesiyle görüştüğüne dair “Türk propagandası" yapmakta gecikmediğini ayrıca bunu “bir tanınma şekli olarak” lanse ettiğini belirtti.

DİKO

Habere göre DİKO “Fidias’ın, eylemlerinin Türk tarafına argüman sağladığını ve Türk tarafının bunları Kıbrıs Cumhuriyeti aleyhine propaganda yapmak için sonuna kadar kullandığını, anlamadığını veya görmezden geldiğini belirtti.

EDEK

Sert bir üslupla Fidias’ı eleştiren EDEK, “İşgalin temsilcisiyle' güya röportaj yapacak diye Fidias'ın kendisini Avrupa Parlamentosu üyesi seçen ülkeye, 'Türk işgali' nedeniyle her şeylerini kaybedenlere, bastığı topraklarda kanları bulunanlara karşı bilinçli ahlaksızlık yaptığını” yazdı.

DİPA

DİPA ise Fidias’ın hizmet ettiği makamın ağırlığının ve hem kamu hem de özel yaşamındaki eylemlerinin yansımalarının bilincinde olması gerektiğini belirtti.

DİPA bu kadar ciddi meselelere apolitik ve hatta yüzeysel bir yaklaşımın da kabul edilemez olduğunu ifade etti.

ELAM

ELAM da “bu eylemle birlikte bahse konu AP üyesinin, “Türk propagandasının açık iş birlikçisi olarak faaliyet gösterdiğini, 'sahte devlete' siyasi kılıf, 'işgalci güce' varlık sağladığını ayrıca hayatını kaybedenlerin ve kayıpların anısını da aşağıladığını” söyledi.

EKOLOGLAR

Ekologlar ise Kıbrıs sorununa ilişkin görüşmenin, ne youtube klibi ne de siyasi tüketim alanı olduğunu belirtti.

Ekologlar tarihi sorumluluk gerektiren şeylerin, gösteri veya siyasi ikiyüzlülük adına yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

ALİTHİA

Öte yandan Alithia gazetesi ilgili haberi “Fidias Soytarılığa Devam Ediyor” başlığıyla verirken yeni seçilen AP üyesi Fidias Panayotu’nun, Cumhurbaşkanlığı binasına giderek Tatar ile röportaj yapmasının siyasi ve kurumsal tepkilere neden olduğunu yazdı.

HARAVGİ

Haravgi gazetesi haberi “Hükümet, Tatar nedeniyle Fidias Konusunda Üzgün” başlığıyla aktardı.

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