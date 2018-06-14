Fikret Hoca İddiasını Sürdürüyor

İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, bölgenin uzun zamandır aynı anlayışla, aynı vizyonsuzlukla ve siyasi çekişmelerle yönetildiğini belirterek, “bu kısır döngüyü kıracağız, İskele’yi halkımızla birlikte yöneteceğiz” dedi. İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli, İskele köylerinde ziyaretlerini sürdürürken projeleri hakkında bilgi verdi.

Çiftçinin sıkıntılarını dinleyen Civisilli, İskele’nin gelişmesi için bölgesel kalkınma planının hazırlanmasına öncülük etmek istediklerini söyledi. İskele’nin acilen bir imar planına ihtiyacı olduğunu da vurgulayan Civisilli, “İskele’yi yeşilin kenti yapacağız” dedi. Mümkün olan her yeri ağaçlandırıp, İskeleli’nin kaliteli hava solumasını ve bölge halkının temiz bir çevrede yaşamasını sağlayacaklarını kaydetti.

ÜRETİCİ KÖY PAZARLARINDA BULUŞACAK

Yeni dönemde haftada bir gün merkezi, bir gün de sadece bölge üreticisinin yer alacağı pazarlar kuracaklarını aktaran Civisilli, dönüşümlü olacak şekilde her köyde bir pazar yeri olacağını ifade etti. Analiz raporunu getiren üreticilerin ürünlerini gönül rahatlığıyla bu pazarlarda halkla buluşturabileceğini söyleyen Civisilli, her köyde eko turizm amaçlı üretimin de teşvik edileceğine dikkat çekti. Civisilli, “Neredeyse doğdum doğalı üreticilik yapıyorum ayrıca 25 yıllık da öğretmenim. Benim işim insan ve toprak. Köylerimizin gelişimine katkı sağlayacağız. İnsanımıza hak ettiği hizmeti ulaştıracağız. İskele uzun zamandır siyasi çekişmelerin yeri oldu. Siyasi hesaplaşmalardan hizmet etmeye vakit bulamadılar. Buradaki bu kısır döngüyü kıracağız. İskele’yi halkımızla birlikte yöneteceğiz” dedi.