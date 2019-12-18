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Fileleftheros: “Türkiye Mavi Vatan doktrinini hayata geçiriyor”

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Fileleftheros, Geçitkale Havaalanı’nın insansız hava araçlarının (İHA) bölgedeki faaliyetleri için kullanılması ve İskele boğazına da deniz üssü kurma niyetinin, Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinini hayata geçirmekte olduğunu gösterdiğini yazdı.
Fileleftheros: “Türkiye Mavi Vatan doktrinini hayata geçiriyor”

Gazete haberi “Drone’ların (İHA) Hedefi İsrail ve Mısır… İnsansız Hava Araçlarından Sonra Türkiye İşgal Bölgelerine Deniz Üssüne Hazırlanıyor… Kıbrıs’ın Güney Deniz Bölgesine ‘Ağ’ Atıyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.


Gazete, Türkiye’nin, deniz faaliyetlerini kontrol ve izleme bölgesini, Rum Yönetiminin tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgenin (MEB) güneyine, İsrail ve Mısır MEB’lerinin orta hattına doğru genişletmekte olduğunun tespit edildiğini yazdı. 


İsrail ve Mısır’ın KKTC’de cereyan edenleri yakından izlemekte olduğuna işaret eden gazete, bu iki ülkenin Güney Kıbrıs’la  (Yunanistan  ile birlikte) arasında  üçlü işbirliği bulunduğunu, Türkiye’nin de bu işbirliklerini iptal etmek istediğini öne sürdü. 
Gazete, teknik kabiliyetleri sebebiyle Geçitkale Havaalanı’na konuşlandırılmalarına ihtiyaç duymayan Türk İHA’larının KKTC’de konuşlandırılmasının da bu şekilde izah edilebileceğini iddia etti.


Gazete, Havadis ve Yenidüzen gazetelerinin İskele boğazında deniz üssü kurulması niyetine dair dünkü haberlerini de iktibas etti. 


Alithia da, Kıbrıs Türk basınından derlediği haberlerini “Türk İHA’larının  Uçuş Kontrol Merkezi Lefkonuk’da (Geçitkale)…. Türkiye’nin Savaş Hazırlığı” , “Havadis: Boğaza Da Deniz Üssü”, ve “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil’den Tayyip Erdoğan Bir Sünni İslam Halifeliği Kurmaya Çalışıyor Şikayeti… İşgal Bölgelerinin Daha Da Militarizasyonu” başlıklarıyla aktardı.

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