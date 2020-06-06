Filistin: İsrail ile anlaşmaların askıya alınması Oslo Anlaşması ile ilgili değil

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Filistin’in İsrail ile anlaşmalardan çekilme kararının Oslo Anlaşması ile ilgili olmadığını söyledi.

Maliki yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmalara bağlı olmayacaklarına ilişkin ifadelerine açıklık getirilmesi isteğine daha önce cevap verdiğini belirtti.

Maliki, “Filistin’in cevabının, ülkenin siyasi gerçekliği ya da Oslo Anlaşması ile bir ilişkisi yoktur.” dedi.

“Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993’te yapılan Oslo Anlaşması, karşılıklı tanıma ve barış ilkelerinin ilanı metnini içermektedir.” ifadesini kullanan Maliki, söz konusu ilanın Filistin’in topraklarının işgal edilmesi durumunu değiştirmediğini, bilakis İsrail’in sorumluluğunun devam ettiğini yeniden vurguladığını kaydetti.

Maliki, “Filistin Devleti hak yerini bulana ve İsrailli savaş suçluları sorgulanana dek UCM ile iş birliğini sürdürecektir.” dedi.

UCM, bu yıl içinde çeşitli vesilelerle İsrail’in Filistinlilere karşı muhtemel suçları konusunda inceleme yapmanın mahkemenin yetkisi dahilinde olduğunu belirtmiş, bu açıklama İsrail ve ABD’yi öfkelendirmişti.

Abbas’ın güvenlik anlaşmaları da dahil olmak üzere, İsrail ve ABD ile yapılan anlaşma ve mutabakatlara bağlı kalınmayacağını duyurmasının ardından UCM, bunun Oslo Barış Anlaşması ile ilişkili olup olmadığı konusunda Filistin’den en geç gelecek çarşambaya dek bilgi verilmesini istemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son olarak 29 Mayıs’ta Makor Rishon gazetesine yaptığı açıklamalarda, işgal altındaki Batı Şeria’nın yüzde 30’unun İsrail tarafından ilhak edileceğini belirtmişti.