Financial Times: Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?

Gazete, 'Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?' başlıklı yazıda, "Ülkenin merkez bankası, tüketici fiyat endeksinin ekim ayında yıllık yüzde 19,9 artmasına rağmen, üst üste üçüncü kez ana faiz oranını indirdi. Kasım ayında yüzde 15'e düşürdü." dedi.

Reuters anketini hatırlatan FT, cuma günü yıllık enflasyonun yüzde 20 barajını aşması ve yüzde 20,7'ye ulaşmasının beklendiğine dikkat çekti.

Financial Times, "Bu, ülkenin döviz krizinde sarsıldığı Kasım 2018'den bu yana en yüksek oran olacak." dedi.

"Türkiye, kasım ayının başından bu yana liranın dolar karşısında yüzde 28 değer kaybetmesini korkuyla izliyor." diyen FT, analistlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz oranı politikasından vazgeçmeyi reddetmesi halinde Türkiye'nin hiperenflasyona yönelebileceği konusunda uyardığını aktardı.

Gazete, Türkiye'nin "Lira düştükçe giderek daha pahalı hale gelen ithalat ve diğer hammaddelere büyük ölçüde bağımlı" olduğunu kaydetti.

"Enflasyon yüzde 30'a doğru yükselebilir"

Fransa merkezli Societe Generale bankası stratejistleri tarafından hazırlanan bir raporda da Türk lirasındaki değer kaybının hiperenflasyon yol açabileceği ifade edilmişti.

İnsanların bankalardaki varlıkları çekmeye yönelebileceği belirtilen raporda TL'deki hızlı değer kaybıyla enflasyonun yüzde 30'a doğru yükselebileceği kaydedildi.

Euronews.