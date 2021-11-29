  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.6728
  • Euro 14.2866
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Financial Times: "Türkiye'deki kur krizi Erdoğan'ın eseri"

»
İngiltere'de yayımlanan Financial Times (FT) gazetesi, bugünkü başyazısında Türk Lirası'nın değer kaybetmesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın izlediği politikaların neden olduğunu savundu.
Financial Times: "Türkiye'deki kur krizi Erdoğan'ın eseri"

Türkiye'nin olağan dışı bir kur krizi yaşadığı vurgulanan başyazıda, TL'nin son iki haftada yüzde 20 değer kaybettiği ve bunun öncekiler gibi temel ekonomik göstergelerden kaynaklanmadığı belirtiliyor.

Türkiye'de uzun süre cari açık sorunu yaşandığı ancak ihracatta ve yabancı turist sayısındaki artış sayesinde Ağustos ve Eylül aylarında cari işlemler fazlası verildiği vurgulanıyor.

Kurdaki sorunun ise Erdoğan'ın "dengesiz politikaları" ve Merkez Bankası üzerindeki etkisinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

"Erdoğan, liradaki değer kaybında dış güçleri suçluyor. Ama son sorunlar Erdoğan'ın Mart ayında Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden almasının ardından başladı."

FT, başyazısında, Ağbal'ın son iki yılda görevden alınan üçüncü Merkez Bankası Başkanı olduğu ve Erdoğan'a sadık olan Şahap Kavcıoğlu'nun başkan olarak atanmasıyla liranın yüzde 15 değer kaybettiği, Kasım ayında da faiz oranlarının üçüncü kez düşürüldüğü hatırlatılıyor:

"Gelişmekte olan piyasaların para birimlerinin bu yıl dolar karşısında genel olarak kötü performans sergilediği doğru. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yakında varlık alımlarını azaltacağı beklentisi (…) doların değer kazanmasına yol açtı. Gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek faiz arayışındaki serbest dolaşan sermaye ülkesine geri dönüyor."

Başyazıda, Erdoğan'ın kendi ifadesiyle "faiz lobisine" uzun zamandır karşı çıktığı ama aynı zamanda "kurnaz bir pragmatist" olduğu için geçmişteki kur çalkantıları karşısında Merkez Bankası'nın faizi artırmasına izin verdiği ifade ediliyor.

Erdoğan'ın geçen hafta "ekonomik kurtuluş savaşı" ifadesini kullandığı hatırlatılarak, bu kez düşük faiz konusuna ideolojik bağlılığını sürdürmede kararlı göründüğü belirtiliyor.

Fiyat artışları nedeniyle hayat standartlarının düştüğü ve Erdoğan'ın popülaritesinin azaldığı vurgulanan yazıda, yıllık enflasyonun yüzde 20 oranında seyrettiği, bunun da gerçek faiz oranlarının negatif yüzde 5'lerde olduğu anlamına geldiği ifade ediliyor:

"Cumhurbaşkanı eğer faiz oranlarını düşürme programını sürdürürse lira daha da değer kaybedecek ve fiyatlar karşı konulmaz bir şekilde artacaktır. Bu durumda Türklerin birikimlerini korumasının tek yolu, Erdoğan'ın kontrolünde olmayan bir kura yönelmek olacaktır.

"Eğer Erdoğan aniden yön değiştirmezse, büyük potansiyele sahip Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı tek soru, cumhurbaşkanının daha ne kadar kalacağı ve gitmeden önce ne kadar zarar vereceğidir."

 

BBC.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Financial Times: Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?28 Kasım 2021 Pazar 16:10
  • Financial Times: Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?28 Kasım 2021 Pazar 16:10
  • Mutfaktan seslendi... "Saray hükümeti, bile isteye halkımızı fakirleştiriyor"28 Kasım 2021 Pazar 12:56
  • Erdoğan: Kıbrıs Türk Halkının Egemen Eşitliğinin Ve Eşit Uluslararası Statüsünün Tescil Edilmesi, Çözümün Anahtarıdır28 Kasım 2021 Pazar 12:43
  • Türkiye Sınırında Gerginlik Tırmanıyor28 Kasım 2021 Pazar 12:17
  • Dehşete Düşüren Olay! Pet Shop'ta Yangın28 Kasım 2021 Pazar 10:42
  • Orhan Gencebay: 70'lerdeki Sıkıntının Yanında Bu Hiçbir Şey27 Kasım 2021 Cumartesi 20:37
  • Organizasyonda Dansöz Oynattılar27 Kasım 2021 Cumartesi 18:51
  • Erdoğan'ın Talimatıyla Döviz Kurunda Manipülasyon Yapanlar Tek Tek Tespit Edilecek27 Kasım 2021 Cumartesi 16:04
  • Aşı Yaptırmayanlar Büyük Risk Altında27 Kasım 2021 Cumartesi 15:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti