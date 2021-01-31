Flamingolar Kıbrıs'ta

Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları...
Gazimağusa’da Gülseren Göleti’nde, Mehmetçik Göleti’nde ve Haspolat Arıtma Tesisi’nde görüntülenen flamingolar, 70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınıyor, toplu yaşamı seviyor.
Gazimağusa’da Gülseren Göleti’nde, Mehmetçik Göleti’nde ve Haspolat Arıtma Tesisi’nde görüntülenen flamingolar, 70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınıyor, toplu yaşamı seviyor. pic.twitter.com/ZZEWyl9StO— Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) January 31, 2021
Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları... pic.twitter.com/CGXP2kr5dr— Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) (@TAKAjansi) January 31, 2021
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