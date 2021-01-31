  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

Flamingolar Kıbrıs'ta

» »
Flamingolar Kıbrıs'ta
Flamingolar Kıbrıs'ta

Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları...

Gazimağusa’da Gülseren Göleti’nde, Mehmetçik Göleti’nde ve Haspolat Arıtma Tesisi’nde görüntülenen flamingolar, 70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınıyor, toplu yaşamı seviyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnsan beyni okuma sırasında nasıl çalışıyor?28 Ocak 2021 Perşembe 22:56
  • iPhone dünyanın en çok satan telefon markası oldu, Huawei satışları yüzde 42 azaldı28 Ocak 2021 Perşembe 22:41
  • Pornhub, insanlara 'bir araya gelin' çağrısı yaptı28 Ocak 2021 Perşembe 22:13
  • Cips düşkünü papağan şişmanlıktan uçamıyordu,diyet sonrası yeniden uçabildi28 Ocak 2021 Perşembe 21:01
  • PUBG Mobile Dünya Şampiyonası 2020 Finalleri'nin kazananları ödüllerini aldı28 Ocak 2021 Perşembe 19:50
  • Elon Musk-Jeff Bezos: Dünyanın en zengin iki insanının uzayda 'yörünge savaşı'27 Ocak 2021 Çarşamba 23:54
  • Sosyal medyada "LeBron James senatörlüğe adaylığını koysun" kampanyası27 Ocak 2021 Çarşamba 23:36
  • Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı27 Ocak 2021 Çarşamba 23:32
  • Paylaştığı bir videoda cinsel organı gözüken Nusret'e soruşturma açıldı27 Ocak 2021 Çarşamba 23:15
  • Araştırma: Hava kirliliği 2040'a kadar 300 milyon insanı kör edebilir27 Ocak 2021 Çarşamba 22:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti