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FOLK-DER Genel Kurulu yapıldı: Başkan yeniden Katipoğlu

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FOLK-DER Genel Kurulu gerçekleştirildi; Başkan yeniden Katipoğlu oldu...
FOLK-DER Genel Kurulu yapıldı: Başkan yeniden Katipoğlu

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) Genel Kurulu yapıldı; başkanlığa yeniden Ali Katipoğlu seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde dernek binasında yer alan genel kurulda, ilk olarak 2018-2019 yılı faaliyet raporu ile mali raporu okundu ve onaylandı.

Ardından söz alan Dernek Başkanı Ali Katipoğlu, folklor derneklerinin yaşadığı sıkıntılar ve çözüm yollarıyla ilgili fikirlerini üyelerle paylaşırken, dernek özelinde ise özeleştiriler ve temennilerini dile getirdi.

Seçimin ardından yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında iki yıl görev yapmak üzere seçilen üyelerin görev dağılımını da gerçekleştirdi.

Başkanlığa oy birliğiyle Ali Katipoğlu devam ederken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

“Hatice Kıray, Yaşar Özezinç, Emine Dimililer, Gülseren Kıray, Işıray Şemiler, Tuğba Dimililer, Figen Canbilek, Ali Asilsoy.

Yedek üyeler: Ömer Dereli, Müesser Karaca.”

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