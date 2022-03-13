Forbes Dergisi: Rusya’nın Ukrayna’yı Yenmesi Türkiye’ye Ciddi Zarar Verir

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Forbes, Rusya'nın Ukrayna savaşında zafer elde etmesi durumunda bundan Türkiye'nin de etkileneceğini yazdı.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Forbes, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye’ye olası etkilerini mercek altına aldı…

Forbes, “Rusya’nın Ukrayna’yı yenmesi Türkiye’nin drone programına ciddi bir zarar verebilir” başlığı altında son yaşananları değerlendirerek kapsamlı bir analiz yayınladı. Makalede, “Eğer Rusya, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hükümetini yenerse bu Türkiye’nin drone programı ile birlikte diğer askeri hava sistemleri projelerinde büyük bir sıkıntıya sebep olur. Ankara ve Kiev’in birlikte drone üretmek gibi büyük planları vardı” yorumu yapıldı.

Türkiye’nin son yıllarda en az 20 İHA ve SİHA sattığına dikkat çekilirken bunların Rusya ile savaşta aktif olarak kullanıldığı belirtildi. Ukrayna’nın ayrıca Türkiye’ye motor tedarik ettiği de belirtilirken savaştan önce iki ülke arasındaki iş birliğinin genişlediği de aktarıldı.

“RUSYA, TÜRKİYE YERİNE RUS ŞİRKETLERİNİ İSTİYOR”

Forbes’a konuşan uzmanlar, ” Rusya, Türkiye ile iş birliği yapan Zelenskiy hükümetini değiştirerek Türkiye yerine Rus şirketlerini onun yerine koymayı planlıyor. ABD ve AB’nin yaptırımlarıyla birlikte savaştan sonra Türkiye’nin Rusya destekli bir Ukrayna rejimiyle iş yapması çok zor olacak” yorumunu yaptı.

Ukrayna’da yaşanan krizin Türkiye’deki İHA ve SİHA üretimini de sekteye uğratabileceği belirtilirken bu sebeple ticaretin de yavaşlayabileceğine dikkat çekildi. Dergiye konuşan uzmanlar, Türkiye’nin askeri-teknik partneri Ukrayna’nın olası bir kaybı durumunda farklı alternatiflere yönelebileceğini de belirtti.