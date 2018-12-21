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Fotiu Dipkarpaz’ı ziyaret etti

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Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Dipkarpaz’da bulunan Rum okulları tarafından düzenlenen Noel yortusu kutlamalarına katıldı.
Fotiu Dipkarpaz’ı ziyaret etti

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Dipkarpaz’da bulunan Rum okulları tarafından düzenlenen Noel yortusu kutlamalarına katıldı.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, okulların Noel yortusu etkinliklerine katılmak için dün Dipkarpaz’daydı.

Habere göre Fotiu burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta kimsenin göçmen durumunda olmasını istemediklerini, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının hedefinin de bu olduğunu belirterek Rum hükümetinin Dipkarpaz’daki Kıbrıslı Rumlara yönelik iyi dileklerini ve desteklerini de ifade etti.

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