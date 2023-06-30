Fransa’daki olaylar büyüyor: Bir ülkede daha halk sokağa döküldü yüzlerce gözaltı var

Fransa'da genç bir sürücünün polis tarafından öldürülmesi üzerine çıkan olaylar büyüyor...

Nanterre kentinde Nael M. isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesine tepki gösteren eylemciler, günlerdir sokakta…

Eylemciler Lille, Strazburg, Marsilya, Nanterre gibi farklı kentlerde sokağa inerken Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Fransa’da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek eylemlerinde 29 kişi gözaltına alındı.

Fransız basınındaki habere göre, Venissieux kentinde bir tramvay ve Nael’in hayatını kaybettiği Nanterre kentinde bir banka ateşe verildi.

Paris’in banliyölerinde olaylar büyüdü.

Farklı kentlerde araç, kamu eşyaları ve çöp bidonlarını ateşe veren eylemciler polise havai fişek fırlattı. Marsilya, Paris ve Lille kentlerinde mağazalar yağmalandı.

MACRON’UN ÜNLÜ POPÇUYLA POZU TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Fransa’da son yıllarda yaşanan en büyük olaylar devam ederken Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşinin İngiliz müzisyen Elton John’un konserine gitmesi büyük tepki çekti…

Macron çiftinin, böyle bir zamanda Elton John konserine gitmesi büyük tepki çekti.

17 yaşındaki gencin öldürülmesi sonrasında yangın yerine dönen Fransa’da Macron ve eşi Brigitte, Paris’teki Accor Arena’da Elton John’un veda turnesini izledi ve ünlü şarkıcıyla sohbet ederek düzenlenen partiye katıldı.

Sağcı siyasetçi Marine Le Pen’in partisi Ulusal Cephe’nin vekili Thierry Mariani de Macron’un pozuna tepki gösterdi. Mariani, “Fransa yangın yeriyken Macron, Elton John’u alkışlıyor” yorumunu yaptı.

MACRON ACİL TOPLANIYOR

Fransa Cumhurbaşkanı ülke geneline yayılan ve üç gündür devam eden eylemler sonrasında harekete geçti…

Fransız BFM TV, Elysee Sarayı’na dayandırdığı haberde, Macron’un bugün apar topar bir toplantı düzenleyeceğini aktardı. TSİ 14.00 sularında yapılması planlanan acil toplantı sonrasında bir yol haritası çizilmesi bekleniyor.

667 KİŞİ GÖZALTINDA

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaşananların ardından bir açıklama yaptı.

Darmanin, Fransa genelinde 667 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

POLİSİN AVUKATI KONUŞTU: İTİRAZ EDECEĞİM

Bordo ve Lille kentlerindeki olaylara müdahale etmek için özellikle terör ve organize suçlara karşı mücadele eden RAID ismi verilen özel polis timi görevlendirildi.

Ülke genelinde 29 Haziran’da çıkan olaylarda 176 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Nael’i öldüren polisin avukatı Laurent-Franck Lienard, müvekkili hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceğini belirtti.

Eylemciler ile polisler karşı karşıya geldi.

BRÜKSEL’DE 26 REŞİT OLMAYAN EYLEMCİ GÖZALTINDA

Fransa’da 27 Haziran’da 17 yaşındaki Nael M’nin polisin açtığı ateş sonucu ölümünün ardından düzenlenen gösterilere destek vermek amacıyla Brüksel’in merkez semtlerinden Anneessens’de toplanan grupla polis arasında çıkan arbede sonucunda gözaltına alınanların sayısı 29’a yükseldi. Bu kişilerden 26’sının reşit olmadığı öğrenildi.

Yerel saatle 22.00’de gençlerden oluşan bir grup, Anneessens semtinde toplanarak kaldırım taşlarını sökmüş, otobüs duraklarındaki camları kırıp bazı araçları ateşe vermişti.

Polisle göstericiler arasında şehrin merkezindeki Lemonnier Bulvarı’nda arbede çıkmış, Anneessens metro istasyonu kapatılmış, bölgeye araç girişleri yasaklanmıştı.

Gözaltıların ardından durum sakin seyrederken bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor.

Genç sürücünün öldürülme anları ortaya çıkmıştı.

Öte yandan Fransa’nın Nanterre, Marsilya, Nosiy-le-Sec kentleri başta olmak üzere sokaklarda başlayan protestolar ülke genelinde sürüyor.

27 NİSAN’DA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Bir polis memuru, 27 Haziran’da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve “dur” ihtarına uymayan araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. hayatını kaybetmişti.

Nanterre Savcılığı, sürücüye ateş açarak öldüren polisin “kasten adam öldürme” gerekçesiyle tutuklu yargılanacağını duyurmuştu.