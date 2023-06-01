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Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano KTÖS’ü Ziyaret Etti

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Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano KTÖS’ü Ziyaret Etti
Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano KTÖS’ü Ziyaret Etti

Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano KTÖS’ü ziyaret ederek KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Büyükelçi’nin yanısıra toplantıya, Elçilik’in Kültür Ateşesi Sébastien de Courtois ve Başkatip’i Kilian Vivien de katıldı. Adada yaşayan Kıbrıs toplumuna yönelik açtıkları Burs Programı, sağladıkları Fransızca dil eğitimleri ve diğer kültürel işbirlikleri hakkında bilgi veren Büyükelçi Grenet-Catalano, Kıbrıs Türk toplumunu da bu uygulamalara daha çok katmak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Kıbrıs’ta yaşayan öğrencilerin üniversite seçimlerinde Fransa’yı öncelikli bir destinasyon olarak görmeleri için de çalışmalar yaptıklarını belirten Büyükelçi, tüm Kıbrıslı Türk öğrencilerin burs programı ile ilgili bilgi almak için websitelerini ziyaret edebileceklerini ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, gerçekleştirdikleri ziyaret ve yaptıkları çalışmalar için Büyükelçi Salina Grenet-Catalano’ya teşekkür etti. Maviş, Kıbrıslı Türkler’in Avrupa Birliği’nin uygulamaları ve düzenlemelerinden daha geniş kapsamda yararlanabilmeleri için AB üyesi ülkelerden destek beklediklerini belirterek, Kıbrıslı Türkler’in yerinin AB olduğunu bir kez daha vurguladı.

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