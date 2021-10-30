G20 liderleri Roma'da bir araya geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı, dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı, dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, İtalya'nın başkenti Roma'da başlıyor.

İtalya'nın dönem başkanı olduğu G20'de liderler, 2008'den bu yana 16’ncı zirve için Covid-19 salgını nedeniyle iki yıllık aradan sonra ilk yüz yüze zirvede buluşuyor.

Başkent Roma'nın "EUR" semtindeki Nuvola Kongre Merkezi’ndeki zirveye 35 ülke ve uluslararası kuruluştan temsilcilerin katılması bekleniyor.

Zirveye, Türkiye, İtalya, ABD, İngiltere, Rusya, Japonya, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Avrupa Birliği’nin yanı sıra Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlardan lider ve temsilciler katılıyor.

Ayrıca G20 zirvelerinde İspanya düzenli olarak "kalıcı bir konuk" ülke olarak katılırken; İtalya dönem başkanı olarak Azerbaycan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda, Filipinler, Yeni Zelanda, Hollanda ve Singapur'u da zirveye davet etti.

Bu yıl Rusya, Çin, Japonya ve Meksika gibi bazı ülkelerin liderleri, Roma'ya gitmeyecek. Bu ülkelerin lider veya temsilcilerinin zirveye çevrim içi olarak katılması bekleniyor.

Liderler, Roma'ya gelmeye başladı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, zirve için İtalya'nın başkentine giden ilk liderlerden oldu. Biden, dün gün boyu Roma'da ikili görüşmelerde bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, FransaCumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Roma'ya giderek temaslarını başlattı.

Zirvede, Türkiye’yi temsil edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışının ardından Roma'ya gitti.

Zirve programı

Liderlerin gündeminde iklim değişikliğiyle mücadele, Kovid-19 salgını ve sonrası ekonomik toparlanma, dijital ekonominin vergilendirilmesi ve Afganistan gibi dış politika konuları yer alacak. Zirve boyunca eşitsizliklerle mücadele, kadınların güçlendirilmesi, enerjide dönüşümü hızlandırma, küresel ticaret sisteminde şeffaflık gibi konuların da ele alınacağı ifade ediliyor.

İtalya Başbakanlığının paylaştığı programa göre, liderler, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık", "İklim Değişikliği ve Çevre" ile "Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklarında 3 oturuma katılacak.

Zirvenin ilk günün ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi, zirve için gelen bütün liderleri kongre merkezi önünde tek tek karşılayacak. Zirvede ilk oturuma geçilmeden önce liderler, aile fotoğrafında buluşacak.

İlk gün oturumunun ardından, liderler için özel kültürel program hazırlandı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da konuk liderlere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda akşam yemeği daveti verecek.

G20 liderleri, zirvenin ikinci ve son gününde ise "İklim Değişikliği ve Çevre" ile "Sürdürülebilir Kalkınma" oturumlarına katılacak.

Kapanış oturumunun ardından liderler, kendi ülkelerinden gelen gazetecilere yönelik birer basın toplantısı düzenleyecek.

İtalya, sınırlarındaki kontrolleri sıkılaştırdı

Zirvenin yapılacağı Nuvola Kongre Merkezi, liderlerin zirve dışındaki etkinlikler için uğrayacakları duraklar, lider eşlerine yönelik programlar için ve liderlerin konaklayacakları yerlere olan güzergahlar da "kırmızı bölge" ilan edilerek güvenlik önlemleri artırıldı.

İtalyan Rainews24'e göre, zirve boyunca Roma'da 5 bin 300 emniyet mensubu görev yapacak. Farklı kaynaklara göre, güvenlik görevlisi sayısının 8 ile 10 bin arasında olacağı belirtildi.

İtalya, AB içerisinde serbest dolaşımı sağlayan Schengen Anlaşması'nı zirve boyunca askıya alarak sınırlarındaki kontrolleri de en üst düzeye çıkardı.

Başkentte zirvenin yapılacağı EUR semti ile lider eşlerinin gezeceği kent merkezindeki bazı metro durakları da erişime kapatıldı.

G20 Liderlerinin buluşacağı kongre merkezi ile çevresindeki 10 kilometrekarelik bölge, "yüksek güvenlikli bölge" kapsamına alınarak ulaşıma kapatıldı.

İtalyan başkentinin hava sahası da zirve süresince "uçuşa yasak bölge" ilan edildi.

Ayrıca Roma Valiliği aldığı kararla kent genelinde ilk ve orta dereceli okulların 29 Ekim Cuma öğleden sonradan itibaren zirve önlemleri çerçevesinde kapatılmasını kararlaştırdı.

Diğer yandan İtalyan basını, zirve nedeniyle dünyanın gözünün Roma ve İtalya'nın üzerinde olacağını, bu nedenle İçişleri Bakanlığının zirve boyunca herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için teyakkuz da olduğunu belirtti.

Bazı İtalyan gazetelerinde de kısa süre önce EXPO 2030'a adaylığını açıklayan Roma için "vitrine çıkma" etkinliği olduğu ifade edildi.