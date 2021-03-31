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Game Of Thrones'un yazarından "İstanbul Sözleşmesi" paylaşımı

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Game Of Thrones'un yazarından "İstanbul Sözleşmesi" paylaşımı
Game Of Thrones'un yazarından "İstanbul Sözleşmesi" paylaşımı

Game Of Thrones'un yazarı George R.R. Martin, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle alakalı yorumda bulundu.

Kendi blogunda "Türkiye'de Şiddet" başlığıyla bir bilgilendirme yazısı kaleme alan Martin, oyuncu Sibel Kekilli'nin kendisine bu konuyla ilgili bir e-posta aldığını kaydetti.

"Sevgili arkadaşım Sibel Kekilli, kısa süre önce beni Türkiye'den bazı üzücü haberler konusunda uyarmak için bir e-posta gönderdi" ifadesini kullanan Martin, CNN'nin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili yaptığı haberi okurlarıyla paylaştı.

George R.R. Martin, yazısının devamında, "Erdoğan rejimi altındaki Türkiye, kadına yönelik şiddetle mücadele eden İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çekildi" ifadesini kullandı.

Kekilli'nin Alman olduğunu, Almanya'da doğup büyüdüğünü ancak Türk asıllı olduğunu belirten ünlü senarist ve yazar şunları kaydetti:

Sibel, şiddeti yaşamanın ne anlama geldiğini ilk elden bilen birisi ve uzun zamandır tüm dünyada kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin savunucusu. Kendisi sadece bir aktris değil, aynı zamanda çok cesur bir kadın ve gerçek bir kahraman. Yaptığı her şeye hayranlık duyuyorum ve yapmaya (hayranlık uyandırmaya) devam ediyor.

Dünyaca ünlü yazar ve senarist, yazısını, "Sibel'in mesajını Türkiye'nin kadın ve kızlarına da iletmek istiyorum: Selam ve sevgiler" sözleriyle tamamladı.

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