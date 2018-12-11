“Garantörler aceleci değil”

Gazete, bir diğer ihtimalin ise Lute’un Kıbrıs’tan Ankara’ya gitmesi olduğunu ancak bu ihtimalin Lute’un Ankara’ya gitmek için Ercan Havaalanını kullanması olasılığını yaratması sebebiyle Rum hükümetince uygun karşılanmadığını da iddia etti.

Kıbrıs sorununun çözümü müzakereleri çerçevesinde temaslarda bulunması beklenen BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un önce Kıbrıs sonra Türkiye’mi yoksa tam tersi bir rota mı izleyeceğine ilişkin farklı haberler bugünkü Rum basınında yer buldu.

Politis gazetesi: “Lute Ankara’ya ve Sonra Lefkoşa’ya – Ercan Üzerinden Gidişi Konusunda Lefkoşa Gergin” başlığı altında verdiği haberine, BM Genel Sekreterinin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelmeden önce Türkiye’ye gitmesi ihtimalinden söz etti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Lute’un Kıbrıs ziyaretinin sadece Türkiye’nin niyetlerine ilişkin bir gösterge olması durumunda anlam kazanabileceğini belirterek Lute’un Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla olmasa bile bakanlıkla her an temas gerçekleştirebileceği şeklinde mesaj aldığını iddia etti.

Lute’un, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın kapısının her zaman kendisine açık olduğu mesajını aldığını ancak Çavuşoğlunun kendisiyle görüşme yönünde taahhüt vermediğini savunan gazete, Lute’un ise dışişleri bakanlarıyla görüşmek istediğini yazdı.

Gazete, bir diğer ihtimalin ise Lute’un Kıbrıs’tan Ankara’ya gitmesi olduğunu ancak bu ihtimalin Lute’un Ankara’ya gitmek için Ercan Havaalanını kullanması olasılığını yaratması sebebiyle Rum hükümetince uygun karşılanmadığını da iddia etti.

Gazete, Rum hükümetinin, Lute’un Lefkoşa’ya gelmeden önce Ankara’yı ziyaret etmeyi tercih edeceği görüşüne sahip olduğunu yazdı.

“GARANTÖRLER ACELECİ DEĞİL”

Gazete haberinin devamında, Kıbrıs sorununda şu anki mevcut görüntünün garantör devletlerin Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına şu anda aktif şekilde katılmaya niyetleri olmadığını ortaya koyduğunu iddia etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ve Türkiye’deki yerel seçimler öncesinde bir hareketlilik beklemediğini söylemesinin ve İngiltere’nin de Brexit konusuyla meşgul olmasının yanı sıra Yunanistan’ın da 2019 yılı Eylül ayında seçimlere gitme olasılığı sebebiyle aktif rol üstlenme niyetinde görünmediği iddiasında bulunan gazete, Anastasiadis’in ise bu durumdan ötürü endişeli olmadığını savundu.

Habere göre Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının, referans şartlarının belirlenmesine yönelik arzusu ve Türkiye’nin de buna yanıt vermeyecek olmasına bel bağladı.

ANASTASİADİS EASTMED PROJESİNİ KIBRISLI TÜRKLERİN OLUMSUZ OY HAKKI KONUSUNDA ÖRNEK GÖSTERDİ

Gazete haberinin devamında, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in dün akşam “Alpha” televizyonunda bir kısmı yayınlanan, tamamı ise Perşembe akşamı 23:00’da verilecek olan söyleşine yer verdi.

Gazete, Anastasiadis’in söyleşisinde, Kıbrıslı Türklerin olumsuz oy kullanma hakkının sakıncaları konusunda EastMed projesini örnek gösterdiğini belirtti.

Söz konusu projenin AB finansmanlı olduğunu ve mevcut öngörünün, Brüksel tarafından onaylanması durumunda projeye katılacak ülkelerin imzaya çağırılmaları şeklinde olduğunu ifade eden Anastasiadis şunları söyledi:

“ Kıbrıslı Türklerin (EastMed’in) Türkiye’den geçmesi gerektiği görüşü bilinmektedir. Türkiye’nin de tezi aynıdır. Önerinin bakanlar kuruluna geldiğini ve Kıbrıslı Türklerin kabul oyuna ihtiyacınız olduğunu düşünün. E, olumlu oy alamayacaksın.”

Gazete, Anastasiadis’in “desentralizasyon” önerisini yorumlarken, devletin bütünlüğünün sağlanması için federal kalması gereken yetkilere değindiğini de ifade etti.

MÜZAKERE GRUBU TOPLANTISI YAPILDI AKEL KATILMADI

Öte yandan Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Referans Şartları Seneye – Lute Lefkoşa’dan Sonra Ankara’ya Gideceği İçin Bu Aşamada Anlaşma Mümkün Değil – Müzakere Grubuyla Hazırlık Toplantısı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş şekilde verdi.

Gazete, Lute’un Kıbrıs ziyareti sonrasında Türkiye’ye gideceğini iddia ederek, bu durumun ise Lute’un “referans şartlarını” bu ziyaretinde tamamlaması ihtimalini gündeme getirdiğini yazdı.

Lute’un Ankara ziyaretinin, Kıbrıs temasları tamamlanır tamamlanmaz mı yoksa Noel ve yılbaşı sonrası mı olacağının da bilinmediğini ifade eden gazete, hafta sonu adaya gelmesi ve Pazartesinden itibaren de liderlerle temaslarda bulunması beklenen Lute’un, Anastasiadis-Akıncı ortak görüşmesi yönünde bir talepte bulunmayacağını da savundu.

Gazete, tüm göstergelerin, Lute’un referans şartlarını tamamlamak için adaya yeniden gelmek zorunda kalacağını gösterdiğini iddia etti.

Öte yandan Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, Kıbrıs Rum müzakere grubu üyeleriyle dün bir toplantı gerçekleştirirken AKEL’in toplantıya katılmaması Rum tarafında yankı yarattı.

AKEL’in dünkü müzakere grubu toplantısını “komedi” şeklinde nitelendirdiği belirtilen haberde, AKEL müzakere gurubu üyesi Tumazos Çelebis’in yanı sıra Alekos Markidis’in de davetli olduğu halde toplantıya katılmadığı vurgulandı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “Lute Engeller Görüyor – Tarafların Öze ve Sürece İlişkin Fikir Ayrılıkları BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanını Düşündürüyor – Türkiye’yi Ziyaret Etmeden Özlü Gelişmeler Beklenmiyor – AKEL: Ona Güvenmiyoruz” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından verdi.

Lute’un hafta sonu Kıbrıs’a yapacağı ziyarete ilişkin beklentilerin düşük olduğunu belirten gazete, Lute’un hafta sonu BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüşmesinin beklendiğini yazdı.

Süreç için belirleyici unsurun, Lute’un büyük olasılıkla Kıbrıs ziyareti sonrasında Türkiye’ye yapacağı ziyaret olduğu yorumunda bulunan gazete, Anastasiadis’in dün müzakere grubuyla gerçekleştirdiği toplantı sonrasında Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun açıklamasını aktardı.

Prodromu, Lute’un ziyaretiyle başlayacak olan “referans şartlarının özlü müzakeresine hazır olduklarını” belirterek Lute’un ziyaretine ilişkin kesin olarak bildikleri tek şeyin, adada 3-4 gün kalacağı olduğunu vurguladı.

Henüz herhangi bir takvim dışına çıkılmadığını ve hedefin en kısa sürede referans şartlarının belirlenmesi olduğunu ifade eden Prodromu, “Bunun yıl sonuna kadar olabileceği söylendi ve henüz yıl sonuna gelmedik” şeklinde konuştu.

Gazete, dünkü müzakere grubu toplantısına AKEL temsilcisi Çelebis’in katılmamasına da yer verdiği haberinde, AKEL kaynaklarının, partinin Anastasiadis’in iki toplumlu iki kesimli federasyon çözümü için çalışmadığı inancına sahip olduğunu aktardıklarını yazdı.

Söz konusu kaynaklar, Anastasiadis’in iki toplumlu iki kesimli federasyon için çalıştığı yönünde partiyi ikna etmesi durumunda Çelebis’in müzakere gurubuna dönebileceğini vurguladılar.

Gazete ayrıca, Alekos Markidis’in de toplantıya katılmama sebebine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadığını yazdı.

Haravgi gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini: “Lute Kıbrıs’tan Sonra Türkiye’yi Ziyaret Edecek – AKEL Müzakere Grubundan Çekildi” başlıkları altında verdi.