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Gardiyanoğlu: “İskele devlet çatısı olduğunu hissetmeli”

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu göreve gelmesinin ardından bölge ziyaretleri kapsamında ilk resmi ziyaretini İskele’ye gerçekleştirdi.
Gardiyanoğlu: “İskele devlet çatısı olduğunu hissetmeli”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu göreve gelmesinin ardından bölge ziyaretleri kapsamında ilk resmi ziyaretini İskele’ye gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile görüşen Gardiyanoğlu,   bakanlığına bağlı bölgedeki daireleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gardiyanoğlu’na ziyaretlerinde bakanlık bürokratları ve daire müdürleri eşlik etti.

– “Ziyaretim, İskele bölgesine ayrı bir önem verdiğimin göstergesi”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sadıkoğlu’na yaptığı ziyaretteki konuşmasında, kısa bir süre önce göreve geldiğini anımsatarak, İskele bölgesine ayrı bir önem verdiğini, söz konusu ziyaretin de bunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

İskele bölgesinin  günden güne gelişerek ülkenin gözbebeği konumuna  geldiğini   ifade eden Gardiyanoğlu,  bölgede çalışma hayatı  ile ilgili ciddi bir yoğunluğun olduğunu söyledi.

Hızlı nüfus alan ve gelişmeye devam eden İskele’de bakanlığına bağlı dairelerin alt yapılarının güçlendirilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Gardiyanoğlu, hizmetler anlamında eksikliklerin İskele bölgesinde hızla tamamlanacağını kaydederek, “İskele’nin devlet çatısı altında olduğunu hissetmesi gerek” ifadelerini kullandı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da  ilk resmi ziyaretini  İskele’ye yapan Bakan Gardiyanoğlu’na teşekkür etti. Sadıkoğlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelde ülkeye özelde İskele’ye olumlu faydalar sağlayacağına inanç belirtti.

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