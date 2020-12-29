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Gazimağusa Belediyesi maske, mesafe ve hijyen Kurallarına dikkat çekmek için halka maske dağıttı

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Gazimağusa Belediyesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek amacıyla bu sabah anıt çemberinde halka maske dağıttı.
Gazimağusa Belediyesi maske, mesafe ve hijyen Kurallarına dikkat çekmek için halka maske dağıttı

Gazimağusa Belediyesi maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat çekmek amacıyla bu sabah anıt çemberinde halka maske dağıttı. Gazimağusa Belediyesi Covid-19 vakalarının artması nedeniyle gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Gazimağusa Belediyesi tarafından dağıtılan maskeler vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gazimağusa Belediyesi Koronavirüs (Covid -19) ile mücadele çalışmaları kapsamında park ve bahçe gibi yerlerin kapatılması, Belediyeye ait sosyal tesis ve spor alanlarının kapatılması, okulların sıklıkla ilaçlanması gibi tedbriler alırken,  vatandaşın yoğun olarak kullandığı kurum ve kuruluşlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen ile ilgili kuralların uygulanması konusunda da denetimlerini sürdürüyor.

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