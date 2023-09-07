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Gazimağusa’da ihtiyaçlılara yemek dağıtımı başladı

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Gazimağusa Belediyesi ile Samtay Vakfı, Suna Anne Dayanışma Mutfağı elbirliğiyle, Gazimağusa’da yaşayan ihtiyaçlı kişilere yemek dağıtımı başladı.
Gazimağusa’da ihtiyaçlılara yemek dağıtımı başladı

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Birimi’nin desteğiyle başlatılan yemek dağıtımında, kentteki tüm ihtiyaçlılara ulaşmak amaçlanıyor.

Mevlit, kurban, adak, yiyecek/içecek malzemelerinin bağışı veya nakdi yardım yapmak isteyen tüm vatandaşların desteğini bekleyen Suna Anne Dayanışma Mutfağı, ileriki süreçte de ihtiyaçlılara daha çok katkı sağlamak istiyor.

Suna Anne Dayanışma Mutfağı’na destek olmak isteyenlerin, “IBAN numarası: TR17 0001 0008 6189 3698 5350 07. Hesap Adı: Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı. Banka Bilgileri: Ziraat Bankası” yatırım yapabileceği duyuruldu.

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