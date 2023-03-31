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Gazimağusa’da su sıkıntısı: Borudaki patlak onarıldı

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Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, "Geçitköy Barajı’ndan çıkıp şehrimize gelen ana su borularından bir tanesinde yaşanan patlak, Türkiye Su İşleri Dairesi’nin tamiratla görevlendirdiği taşeron şirket tarafından onarılmıştır” dedi.
Gazimağusa’da su sıkıntısı: Borudaki patlak onarıldı

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Geçitköy Barajı’ndan çıkıp şehrimize gelen ana su borularından bir tanesinde yaşanan patlak, Türkiye Su İşleri Dairesi’nin tamiratla görevlendirdiği taşeron şirket tarafından onarılmıştır” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay, “Bilindiği gibi Geçitköy’den çıkan boruların onarım yetkisi Türkiye Devlet Su İşleri’ndedir. Onarım esnasında süreci hızlandırmak için Gazimağusa Belediyesi olarak bizim de girişimlerimizle 3 kamyonunu gönderen Yeniboğaziçi Belediyesi’ne, 4 kamyonunu gönderen kanalizasyon projesinin yürütücü firması Çeltikçioğlu Ltd’ye teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“YARIN AKŞAMA VEYA EN GEÇ CUMARTESİ SABAHA ŞEHRİMİZE SU VERİLMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ”

Sahada görev yapan mühendislerde aldığı bilgiye de paylaşan Uluçay, açıklamasına şöyle devam etti:

“Şu an sahadaki mühendis arkadaşlardan edindiğimiz bilgi, boruların tamir edildiği ancak deniz seviyesinin altında olan kısım için beton döküldüğü ve su verilebilmesi için betonun kurumasının gerektiğidir. Yarın tekrardan betonun kontrolünün yapılmasıyla birlikte, yarın akşama veya en geç Cumartesi sabaha şehrimize su verilmesini öngörüyoruz.”

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