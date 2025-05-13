Geleceğin Diplomatları Küresel Sorunları NEUMUN’da Ele Aldı

Konferansa, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart da video mesajıyla katıldı.

Dünya genelinde uzun yıllardır düzenlenen Model Birleşmiş Milletler (MUN) konferansları, Yakın Doğu Enstitüsü tarafından organize edilen Model Birleşmiş Milletler Konferansı (NEUMUN) ile Kıbrıs’ta ilk kez düzenlendi.

Pek çok üniversiteden öğrencileri bir araya getiren konferans, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de gerçekleştirildi. İnsani değerleri ve küresel sorunları ele alan konferansta öğrenciler dünya gündemindeki önemli sorunlara çözüm aradı. Konferansta; “Küresel İnsan Ticareti”, “Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davası” ve “Nükleer Silahların Yayılması” başlıklarını üç ayrı komite ele aldı.

Colin Stewart, Video Mesajı ile Katıldı!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Uluslararası Adalet Divanı ve Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesi formatında oluşturulan oturumlarda, temsil ettikleri ülkelerin bakış açılarını yansıtarak çözüm önerileri geliştirdi. Etkinlik boyunca öğrenciler, müzakere, kamuoyu önünde konuşma ve ikna becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın video mesajıyla katıldığı konferansın açılış konuşmalarını, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı yaptı. Genel Sekreterliğini Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Zainab Suleman’ın üstlendiği konferansın koordinatörlüğünü ise Yakın Doğu Enstitüsü Araştırma Görevlisi Abdullah Alkatheri yaptı.

Geleceğin Diplomatları Birleşmiş Milletler Toplantılarını Simüle Etti

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, düzenlenen konferansın öğrenciler için önemli bir öğrenme ve gelişim fırsatı sunduğunu vurguladı. “Model Birleşmiş Milletler Konferansı, öğrencilerimizin küresel sorunları anlama ve çözüm üretme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor” diyen Doç. Dr. Tüzünkan, etkinliğin aynı zamanda diyalog, anlayış ve iş birliğini teşvik ettiğini belirtti. Üniversitelerin sadece bilgi üretim merkezi değil, aynı zamanda farklı görüşlerin buluştuğu, yeni fikirlerin filizlendiği alanlar olduğuna dikkat çekti. NEUMUN’un, adanın farklı bölgelerinden gelen öğrenciler arasında köprü kurduğunu söyleyen Doç. Dr. Tüzünkan, bu tür organizasyonların üniversitenin küresel sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirme vizyonuyla örtüştüğünü ifade etti.

Konferansın açılışında konuşan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı da etkinliğin gençlere diplomasi ve küresel meseleler üzerine düşünme fırsatı sunduğunu belirtti. “Bu konferans, sadece bugünün değil, geleceğin liderlerini de yetiştirmeye katkı sağlıyor” diyen Doç. Dr. Çıraklı, gençlerin küresel konularda sorumluluk almaya teşvik edildiğini ve müzakere, farklı görüşlerle yapıcı iletişim ve çok taraflı diplomatik süreçleri anlama becerilerinin geliştiğini vurguladı.

Konferansın Genel Sekreterliğini üstlenen Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zainab Suleman ise konuşmasında Yakın Doğu Enstitüsü’ne ve üniversite yönetimine teşekkür ederek, NEUMUN’un öğrencilere diplomasi, diyalog ve kararlılık gibi evrensel değerleri deneyimleme imkânı sunduğunu söyledi.

Konferans Koordinatörü ve Yakın Doğu Enstitüsü Araştırma Görevlisi Abdullah Alkatheri ise gençlerin bu tür platformlarda kazandıkları deneyimlerin, onları daha bilinçli, duyarlı ve çözüm odaklı bireyler olarak geleceğe hazırladığını ifade etti.