Genç mesai arkadaşınız sizi çıldırtıyor mu? Sakin olun; yetişkinlik 30’lu yaşları buluyor!

Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde yasalara göre 18 yaşına geldiğinizde reşit olursunuz. Artık oy kullanabilir, ev kredisi alabilirsiniz, polisle başınız derde girdiğinde yetişkin muamelesi görürsünüz.

Ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde yasalara göre 18 yaşına geldiğinizde reşit olursunuz. Artık oy kullanabilir, ev kredisi alabilirsiniz, polisle başınız derde girdiğinde yetişkin muamelesi görürsünüz. Ancak yeni araştırmalara göre bir çocuğun ne zaman yetişkin olduğuna dair fikrimizi gözden geçirmek gerekebilir. Zira, yetişkin’ olmak 30’lu yaşlara kadar sürüyor.

Diyelim, 20’li yaşlarındaki mesai arkadaşlarınız sizi seçimleri ve davranışlarıyla çıldırtıyor. Ya da reşit çocuğunuz hala ‘çocuk‘ gibi davranıyor. Onu ‘büyümemek’le suçluyorsanız, haklı olabilirsiniz.

Biliminsanları 30’lu yaşlara gelmeyenleri tam anlamıyla ‘yetişkin‘ saymıyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Cambridge Üniversitesi’nin araştırmalarına göre çoğu insan beyninin gelişmesi yaklaşık 25 yıl sürüyor.

İnsan beyni ergenlik döneminde olgunlaşsa da prefrontal korteks ve diğer bölgelerdeki önemli gelişmeler kişinin 20’li yaşlarına kadar sürüyor. Söz konusu araştırmalar, 18 yaşındaki kişilerin beyninde hala davranışları etkileyebilecek ve ruh sağlığı bozuklukları geliştirme olasılığını artırabilecek değişiklikler olduğunu gösteriyor.

Cambridge Üniversitesi’nden Profesör Peter Jones, “Asıl söylemek istediğimiz, çocukluktan yetişkinliğe ne zaman geçtiğinize dair bir tanıma sahip olmanın giderek daha saçma göründüğü. Bu, 30 yıl boyunca gerçekleşen çok daha incelikli bir geçiş” diyor. Profesör Jones’a göre ‘çocukluk ve yetişkinlik diye bir şey yok. İnsanlar bir yolda, bir yörüngede ilerliyor.’