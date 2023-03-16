Genel grev nedeniyle Güney Kıbrıs-Yunanistan uçuşları karşılıklı iptal edildi

Yunanistan’daki hava trafik kontrolörlerinin, Bababoğazı Vadisi’nde gerçekleşen tren kazası için bugün yapılan genel greve katılacak olması nedeniyle, Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki uçuşların karşılıklı iptal edildiği bildirildi.

Yunanistan’daki hava trafik kontrolörlerinin, Bababoğazı Vadisi’nde gerçekleşen tren kazasının sorumlularının belirlenmesi için bugün yapılan genel greve katılacak olması nedeniyle, Güney Kıbrıs-Yunanistan arasındaki uçuşların karşılıklı iptal edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, genel grev nedeniyle Güney Kıbrıs’taki iki havalimanından Yunanistan’a yapılacak olan 30 uçuşun iptal edildiğini ve yaklaşık 30 bin yolcunun bu durumdan etkilendiğini yazdı.