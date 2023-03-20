Genel Kurul’da yasa tasarıları oylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda özel gündemde yer alan ve komitelerden gelen tasarıların görüşülmesi ve oylaması yapıldı.
Sayıştay Komitesi’nin, 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ve Sayıştay Başkanlığının 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Sayıştay Denetim Raporu Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay tarafından okundu. Tasarı, madde madde okunmasının ardından, 31 oyla oybirliğiyle kabul edildi.
Ardından, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Komite raporu Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk tarafından okundu. Tasarı, oybirliğiyle kabul edildi.
Genel Kurul’da son olarak Seçimler ve Oylaması Yapılacak İşler Kısmı’na geçilerek, Birleştirilmiş Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapıldı.
Tasarının, oybirliğiyle kabul edilmesiyle Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.
Meclis Genel Kurulu’nun gelecek birleşimi yarın saat 10.00’da yapılacak.
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