George Clooney, Brad Pitt'i "perili ev"den nasıl kurtardığını anlattı

Brad Pitt, Matt Damon ve Don Cheadle’la "perili eve" gittiğini açıklayan George Clooney, aralarından bazılarının orada kalmaya çalıştığını ancak bunu başaramadığını açıkladı.

Ocean Twelve'in çekimlerinin bazı kısımları ünlü oyuncu Clooney’nin İtalya’daki Como Gölü’nde bulunan villasında çekilmişti. Bu çekimler yapılırken söz konusu oyuncuların kendisiyle birlikte evde kaldığını söyleyen Clooney, gölün karşı tarafında boş bir ev bulunduğunu ve bir gece Giovanni adlı arkadaşıyla onun aslında perili ev olduğuna dair bir hikaye uydurduklarını söyledi.

Şakacı yönüyle de tanınan 59 yaşındaki Hollywood yıldızı, Giovanni'nin o evde yaşayan kişinin insanları öldürüp göle attığı bir hikaye anlattığını ve evin epey tehlikeli olduğu konusunda herkesi ikna ettiğini belirtti.

Insider'ın aktardığına göre, yıldız oyunculardan oluşan 4'lü, gece 03.00 civarında yanlarında bir merdivenle tekneye atlayıp gölün karşısına geçti. Clooney sözlerine şöyle devam etti:

Merdiveni çıkardık ve eve tırmandık. İlk gördüğümüz şey bir kadının kafasını yiyen yılan heykeliydi.

Daha sonra geceyi mum, 6 kibrit ve bir şişe şarapla evde geçirebilenlere 10 bin dolar vereceklerine dair iddiaya girdiklerini, kendisiyle Damon’ın evden çıkarken Pitt ve Cheadle’ın bunu denediğini eklerken şu ifadeleri kullandı: