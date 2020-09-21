Genç yazarın zengin imgelemeleri ve akıcı üslubu ile kaleme aldığı “Gerçek Sensin” adlı romanı temmuz ayında okuyucuyla buluştu.

Bu kadar büyük bir ilgi beklemediğini dile getiren Adem Taşdemir şu açıklamaları yaptı:

Kitaba ve kitapta ele aldığım konuya ciddi anlamda güveniyordum; ancak yeni yazarların kitaplarının çok büyük bir okur kitlesi olmadığının farkındaydım. O yüzden kitabın geri planda kalacağına dair endişelerim vardı; ancak gerek yayınevi gerekse ben, kitabın okuyuculara ulaşabilmesi için elimizden gelenin fazlasını yaptık. Okuyucuların da çok büyük desteği oldu, sağ olsunlar. Kitabı okuyan herkes, tavsiye edip sosyal medyada paylaşmaya başlayınca kısa sürede büyük bir kitleye ulaşmayı başardık. Buradan herkese teşekkür etmek istiyorum.

Kısa sürede büyük ilgi toplayan “Gerçek Sensin” okuyuculara mutluluğun formülünü vadediyor. Kitabın temel konusu mutluluk olmasına rağmen kitap, insan hayatındaki temel konuların hepsini ele almakta. Kitabımızın kahramanı Azad, çocukluk yıllarında kendini bulma arayışına girmekte. Kendisi hakkında hiçbir şey bilmediğini fark edip kim olduğunu, hoşlandığı şeyleri, yeteneklerini ve yaşamak istediği hayatı bilmediğini, bu sırada içinde bulunduğu yaşamdan da memnun olmadığını görür. Akabinde gelişen olaylarla birlikte evden ayrılmaya karar verir ve başka bir şehre gider. Bu kendini bulma ve mutluluk yolculuğunda gittiği yerde bin bir türlü zorlukla karşılaşır. Her şeye sıfırdan başlamak için yardım alarak yurt dışına gider. Gerçek serüveni ve imtihanı burada başlar. Yaşamak istediği şeyler için büyük bedeller öder, onu mutlu edecek işi bulmak için farklı işlerde çalışır. Yeteneğini keşfetmek için kendini geliştirmeye başlar, hobiler edinir ve mutluluğu bulabilmek için içinden geçen şeyleri deneyimlemeye başlar. “Gerçek Sensin” Azad’ın yaptığı şeylerden ve bu serüvenden çıkardığı derslerle, verdiği mesajlarla ve yer yer felsefi diyaloglarla bir ders niteliğinde. İçeriğindeki aşk, para, aile, iş, hayal, umut, inanç ve daha birçok konu, okuyucuların bakış açısına yön verecek nitelikte.

Buradan yola çıkarak söyleyebileceğim en önemli şey şu: Mutlu olmak için böyle bir serüvene ihtiyacınız yok. Mutluluk, yaşamınızın içinde mevcut. Yeter ki yaşamınızı değerlendirmeyi bilin.