  • BIST 1.103
  • Altın 472,153
  • Dolar 7,5914
  • Euro 8,9442
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1550 test 6 vaka

“Gerçek Sensin” Okuyuculara Mutluluğun Formülünü Vadediyor.

»
Yazar Adem Taşdemir’in “Gerçek Sensin” adlı ilk kitabı, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
“Gerçek Sensin” Okuyuculara Mutluluğun Formülünü Vadediyor.

Genç yazarın zengin imgelemeleri ve akıcı üslubu ile kaleme aldığı “Gerçek Sensin” adlı romanı temmuz ayında okuyucuyla buluştu.

Bu kadar büyük bir ilgi beklemediğini dile getiren Adem Taşdemir şu açıklamaları yaptı:

Kitaba ve kitapta ele aldığım konuya ciddi anlamda güveniyordum; ancak yeni yazarların kitaplarının çok büyük bir okur kitlesi olmadığının farkındaydım. O yüzden kitabın geri planda kalacağına dair endişelerim vardı; ancak gerek yayınevi gerekse ben, kitabın okuyuculara ulaşabilmesi için elimizden gelenin fazlasını yaptık. Okuyucuların da çok büyük desteği oldu, sağ olsunlar. Kitabı okuyan herkes, tavsiye edip sosyal medyada paylaşmaya başlayınca kısa sürede büyük bir kitleye ulaşmayı başardık. Buradan herkese teşekkür etmek istiyorum.

 

Kısa sürede büyük ilgi toplayan “Gerçek Sensin” okuyuculara mutluluğun formülünü vadediyor. Kitabın temel konusu mutluluk olmasına rağmen kitap, insan hayatındaki temel konuların hepsini ele almakta. Kitabımızın kahramanı Azad, çocukluk yıllarında kendini bulma arayışına girmekte. Kendisi hakkında hiçbir şey bilmediğini fark edip kim olduğunu, hoşlandığı şeyleri, yeteneklerini ve yaşamak istediği hayatı bilmediğini, bu sırada içinde bulunduğu yaşamdan da memnun olmadığını görür. Akabinde gelişen olaylarla birlikte evden ayrılmaya karar verir ve başka bir şehre gider. Bu kendini bulma ve mutluluk yolculuğunda gittiği yerde bin bir türlü zorlukla karşılaşır. Her şeye sıfırdan başlamak için yardım alarak yurt dışına gider. Gerçek serüveni ve imtihanı burada başlar. Yaşamak istediği şeyler için büyük bedeller öder, onu mutlu edecek işi bulmak için farklı işlerde çalışır. Yeteneğini keşfetmek için kendini geliştirmeye başlar, hobiler edinir ve mutluluğu bulabilmek için içinden geçen şeyleri deneyimlemeye başlar. “Gerçek Sensin” Azad’ın yaptığı şeylerden ve bu serüvenden çıkardığı derslerle, verdiği mesajlarla ve yer yer felsefi diyaloglarla bir ders niteliğinde. İçeriğindeki aşk, para, aile, iş, hayal, umut, inanç ve daha birçok konu, okuyucuların bakış açısına yön verecek nitelikte.

 

Buradan yola çıkarak söyleyebileceğim en önemli şey şu: Mutlu olmak için böyle bir serüvene ihtiyacınız yok. Mutluluk, yaşamınızın içinde mevcut. Yeter ki yaşamınızı değerlendirmeyi bilin.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nurperi Özgener’in Kıbrıs Türk Evvel Zaman Düğünleri isimli kitabı yayımlandı!20 Ağustos 2020 Perşembe 13:05
  • KKSF 2020 KKTC Bölge Birincilikleri Sona Erdi19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:28
  • Charlize Theron, The Old Guard'ın Netflix rekorlarını paramparça etmesini kutluyor20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:27
  • “Varoluşa Dokunmak” sanatseverlerle buluşuyor12 Temmuz 2020 Pazar 17:08
  • Johnny Depp, Amber Heard’dan boşanma nedenini açıkladı: “Yatakta bulduğum bir şey”09 Temmuz 2020 Perşembe 12:30
  • Bergüzar Korel kendi haberini kendi yazdı07 Temmuz 2020 Salı 15:19
  • Ergüçlü: Kıbrıs’ta uzun bir tatil yapmak istiyorum05 Temmuz 2020 Pazar 09:46
  • Dark dizisini anlamayanlar için internet sitesi kuruldu03 Temmuz 2020 Cuma 09:45
  • Sinemanın güldürü ustası Kemal Sunal anılıyor03 Temmuz 2020 Cuma 09:44
  • Tiyatro Sanatçıları Yücel Köseoğlu, Üner Ulutuğ ve Kemal Tunç anıldı28 Haziran 2020 Pazar 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti