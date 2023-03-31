  • BIST 4.834,29
  • Altın 1221.166
  • Dolar 19.1805
  • Euro 20.8707
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

GİGEM’de “Kağıt ve Sanat” Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

»
GİGEM’de “Kağıt ve Sanat” Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor
GİGEM’de “Kağıt ve Sanat” Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor
  • SOS Çocukköyü Derneği’nin toplum merkezi olan GİGEM (Girne Gençlik Gelişim Merkezi) Feza A. Sanıvar’ın 7 Nisan’da açılacak olan “Kağıt ve Sanat” sergisine ev sahipliği yapıyor.
  • Sergi, 20 Nisan’a kadar izlenebilecek ve sergiden elde edilen gelirin bir kısmı SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

SOS Çocukköyü Derneği’ne bağlı faaliyet gösteren toplum merkezi, Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), sanatçı Feza A. Sanıvar’ın 13. kişisel sergisi “Kağıt ve Sanat“a ev sahipliği yapıyor. 7 Nisan Cuma 17.30’da Milletvekili Ayşegül Baybars tarafından açılışı yapılacak olan sergi, 20 Nisan’a kadar gezilebilecek. Sergiden elde edilecek olan gelirin bir kısmı SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

 

Tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergide sanatçının, zorlu bir çalışma sonucunda her şeyi kağıttan üreterek, dönüştürerek ve %100 doğal bitkilerden yaptığı kağıtlar ile ürettiği eserleri sergilenecek.

 

 

FEZA A. SANIVAR VE ÇALIŞMALARI

Limasol doğumlu olup Girne’de yaşayan Feza A. Sanıvar, resimle başlayan sanat serüveninde sanatın her dalını deneyimleyerek, seramik, ebru, dikiş nakış gibi işleri resim ile birleştiren bir sanatçı. Seramik dalında mansiyon ve resim dalında çeşitli ödülleri bulunan sanatçı, açtığı sergilerde üretiminin bir kısmını katkı amaçlı derneklere ve kuruluşlara bağışlıyor.  GİGEM’de yer alacak “Kağıt ve Sanat“ sergisinde ise sanatçının, %100 doğal bitkilerden yaptığı kağıtlar ile ürettiği eserleri sanatseverlerle buluşuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün tiyatrolar oyunlarını ücretsiz sahneliyor27 Mart 2023 Pazartesi 14:04
  • Baraka Gençlik Tiyatrosu, Dünya Tiyatro Günü’nü kutladı27 Mart 2023 Pazartesi 13:34
  • “Creed III” oyuncusu Jonathan Majors gözaltına alındı27 Mart 2023 Pazartesi 12:19
  • Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü'nde sergi27 Mart 2023 Pazartesi 10:49
  • Miniklerin Kitap ve Tiyatro Sevinci27 Mart 2023 Pazartesi 09:59
  • Ünlü oyuncu Köksal Engür, 77 yaşında hayatını kaybetti27 Mart 2023 Pazartesi 09:05
  • Dua Lipa’nın Instagram paylaşımları olay oldu26 Mart 2023 Pazar 23:19
  • Beethoven’ın saçından alınan DNA ile ölüm nedenine ulaşıldı26 Mart 2023 Pazar 20:20
  • Mark Zuckerberg’in mutlu günü25 Mart 2023 Cumartesi 12:48
  • Robert Downey Jr, Hitchcock filminde rol alacak24 Mart 2023 Cuma 21:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti