GİGEM’de “Kağıt ve Sanat” Sergisi Sanatseverlerle Buluşuyor

SOS Çocukköyü Derneği’nin toplum merkezi olan GİGEM (Girne Gençlik Gelişim Merkezi) Feza A. Sanıvar’ın 7 Nisan’da açılacak olan “Kağıt ve Sanat” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, 20 Nisan’a kadar izlenebilecek ve sergiden elde edilen gelirin bir kısmı SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

SOS Çocukköyü Derneği’ne bağlı faaliyet gösteren toplum merkezi, Girne Gençlik Gelişim Merkezi (GİGEM), sanatçı Feza A. Sanıvar’ın 13. kişisel sergisi “Kağıt ve Sanat“a ev sahipliği yapıyor. 7 Nisan Cuma 17.30’da Milletvekili Ayşegül Baybars tarafından açılışı yapılacak olan sergi, 20 Nisan’a kadar gezilebilecek. Sergiden elde edilecek olan gelirin bir kısmı SOS Çocukköyü Derneği’ne bağışlanacak.

Tüm sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sergide sanatçının, zorlu bir çalışma sonucunda her şeyi kağıttan üreterek, dönüştürerek ve %100 doğal bitkilerden yaptığı kağıtlar ile ürettiği eserleri sergilenecek.

FEZA A. SANIVAR VE ÇALIŞMALARI

Limasol doğumlu olup Girne’de yaşayan Feza A. Sanıvar, resimle başlayan sanat serüveninde sanatın her dalını deneyimleyerek, seramik, ebru, dikiş nakış gibi işleri resim ile birleştiren bir sanatçı. Seramik dalında mansiyon ve resim dalında çeşitli ödülleri bulunan sanatçı, açtığı sergilerde üretiminin bir kısmını katkı amaçlı derneklere ve kuruluşlara bağışlıyor. GİGEM’de yer alacak “Kağıt ve Sanat“ sergisinde ise sanatçının, %100 doğal bitkilerden yaptığı kağıtlar ile ürettiği eserleri sanatseverlerle buluşuyor.