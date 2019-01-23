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Girne açıklarındaki esrarengiz tanker hakkında ilginç detaylar!

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Girne açıklarında haftalardır demirlemiş durumda bulunan Türk Bandıralı ‘Hacı Telli’ tankeri ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor.
Girne açıklarındaki esrarengiz tanker hakkında ilginç detaylar!

KKTC makamlarının ‘fırtınadan kaçtı, izin alıp demirledi, yeni seferi için talimat bekliyor’ diye açıklama yaptığı tankerin 2017 yılı Mart ayında Libya’da korsanlar tarafından kaçırıldığı ve 11 mürettebatının esir alındığı öğrenilirken, tankerin canlı son pozisyonu ise Tunus açıkları olarak görülüyor.

TANKER 2017’DE LİBYA’DA ‘ALACAK’ YÜZÜNDEN KAÇIRILDI

Petrol ve kimyasal madde taşımakta kullanılan 1949 Gross tonluk, 2006 yapımı tanker, dünyanın tüm sivil ve ticari gemilerinin izlendiği ‘Marine Traffic’ adlı sitede, Girne açıklarında değil, Tunus’un Safakes limanı açıklarında görülüyor.

Tankerin tarihinde de ilginç detaylar gizli. Buna göre tanker 2 Mart 2017 günü, Libya’nın Zuwarah Limanı’nın 2 mil açığında korsanlar tarafından kaçırıldı ve mürettebat esir alındı.

TÜRK BASINI İLGİ GÖSTERDİ ANCAK SONRA KONU GÜNDEMDEN DÜŞTÜ

Transpasifik Denizcilik’in mülkiyetinde bulunan tankerin mürettebatı hakkında ise 24 Şubat 2017 tarihine kadar herhangi bir açıklama yapılmazken, mürettebat ise aylarca Libya’da rehin tutuldu. Türkiye basının büyük ilgi gösterdiği haberle ilgili olarak gemiyi kiralayan özel şahsın, Libya’dan aldığı petrolün parasını ödemediği ve bu yüzden de tankerin kaçırıldığı iddia edildi.

Konu Türkiye basının gündeminde günlerce konuşuldu ancak ondan sonra tankerle ilgili haberler kesildi.

KKTC MAKAMLARI: “FIRTINADAN KAÇTI, İZİN ALIP DEMİRLEDİ”

Sabah saatlerinde konuyla ilgili Girne Postası’na konuşan Girne Başkılavuzluk ve Liman Başkanlığı  yetkilileri ise ’Hacı Telli’ isimli tankerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle Girne açıklarına demir atmak için izin aldığını belirtti.

Yetkililer, tankerin yeni rotasını belirlemek üzere armatöründen sefer talimatı beklediği hava şartlarının düzelmesiyle yoluna devam edeceği belirtirken, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

TANKER DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan tanker, daha önce de 2016 yılında baş makinistinin öldüğü kaza ile gündeme oturmuştu. 1 Şubat 2016’da Malta açıklarında meydana gelen olayda da 58 yaşındaki emekli deniz astsubayı Atıf Arışan, fırtına yüzünden tankerden düşerek öldüğü iddia edilmiş ancak olay şüphe uyandırmıştı. Ardından Arışan’a yapılan 2 otopside ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklanmıştı. Konu Türkiye basınına konu olmuş ve tankerdeki sağlık ve çalışma koşullarının yetersiz olduğu yazılmıştı.

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