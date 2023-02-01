Girne Antik Liman Yenileme Projesi kapsamında 2’nci toplantı yapıldı: Ortak dil, ortak hedef vurgusu

Girne Antik Liman Yenileme Projesi kapsamında, bölge esnafı ile ikinci bilgilendirme ve istişare toplantısı gerçekleşti.

Toplantıya, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Turizm Bakanlığı Proje Koordinatörü Orhan Atasoy, Turizm Bakanlığı İdare Memuru ve Hukukçu Sertaç Özsoy ile Antik Liman esnafı ve mal sahipleri katıldı. Liman Tüzüğü yenileme/düzenleme çalışmaları adına karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği toplantıda, proje tamamlama tarihi olan 31 Mayıs sonrası, ne tür yollar izleneceği konularında istişarede bulunuldu.

Toplantıda proje süresi ve sonrasında ortak dil, ortak hedef vurgusunda bulunuldu.

Toplantıda söz alan esnaf ve mal sahipleri bölgede yaşadıkları sorunları dile getirirken, gelecekte benzer sorunlar yaşanmaması adına fikir ve hareket birliğinin önemli olduğuna işaret etti.

Turizm Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Eski Eserler Dairesi Polis Genel Müdürlüğü, Çevre Dairesi gibi paydaşların yer alacağı ortak bir kurulun oluşturulması gerekliliğini dile getiren esnaf ve mal sahipleri, başlıca yönetsel ve yaptırımsal yetkinin ise yerel düzeyde, Girne Belediyesi’nde olması gerektiğinin altını çizdi. Konuyla ilgili en etkin yaptırım gücünün Girne Belediyesi’nde olduğuna dikkat çeken bölge esnafı ve mal sahipleri, ortak amacın kalıcı bir çözüm olduğu vurgusunda bulundu.

ŞENKUL: “YASAL DENETLEYİCİ VE UYGULAYICI ROLÜ GİRNE BELEDİYESİ’NDE OLMALIDIR”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Turizm Bakanlığı’nın yönetiminde ilerleyen projenin oldukça iyi sonuçlar doğuracağına vurgu yaptığı konuşmasında, projenin belirlenen tarih olan 31 Mayıs’ta tamamlanacağı yönündeki inancını yineledi. Şenkul esas konunun proje sonrası yönetim konusu olduğuna bir kez daha vurgu yaparken, bu anlamda yasal denetleyici ve uygulayıcı rolünün belediye tarafından üstlenilmesi gerekliliğine değindi.

Ortaya çok ciddi maliyetleri olan oldukça başarılı bir proje konduğuna dikkat çeken Şenkul, dileğinin bu emeklerin karşılığının alınması olduğunun altını çizdi. Turizm Bakanlığı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın bölgede yasal yetkiye sahip olduklarının bilincinde olduklarına vurgu yapan Şenkul, liman yönetimi için kurulacak olan özerk yapıda denetleme ve uygulama yetkisinin Girne Belediyesi’nde olmasının doğru adım olacağı yönünde konuştu. Bu özerk yapı kapsamında ortak bir yönetim komitesi kurulacağını hatırlatan Şenkul, komite sonrası alınacak kararlarda yasal yetkinin Girne Belediyesi’nde olmasının önemine vurgu yaptı.

ATASOY: “GEÇMİŞİN KÖTÜ TECRÜBELERİNİN TEKRAR YAŞANMAMASI HEDEFİNDEYİZ”

Turizm Bakanlığı Proje Koordinatörü Orhan Atasoy, projeye büyük bir destek olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, Girne Belediyesi’nin de işbirliği ile tüm sorunların ortadan kaldırılmasının hedeflendiğinin altını çizdi. Gerekli işbirliği ile geçmişin kötü tecrübelerinin tekrar yaşanmaması hedefinde olduklarını dile getiren Atasoy, projenin tamamlanması adına birçok kayıp ve ciddi maliyetlerin ortaya konduğunu, bu anlamda çok çalışmak zorunda olduklarının altını çizdi.