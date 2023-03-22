Girne Belediye Başkanı Şenkul’dan trafik düzenlemesi hakkında açıklama

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ecevit Caddesi’ne Şinasi Konuloğlu Sokak’tan (Beyti çıkışı) çıkış istikametinde trafik düzenlemesi yapıldığını duyurdu.

Düzenlemenin istenilen sonuca ulaşabilmesi için yol çizgilerine ve tabela uygulamalarına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Şenkul, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu noktadan hareketle ara sokaktan caddeye çıkacak olanların kavşak öncesi kuzey ve güney istikametlerine ayrılması, Ecevit Caddesi’nde kuzey (eski belediye binası) istikametinde seyredenlerin de ara çıkışın önünde bekleme yapmaması gerekmektedir. Düzenlemeye göstereceğiniz özen için sizlere teşekkür ediyoruz.”