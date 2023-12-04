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Girne Belediyesi, ağır vasıta trafiğine kısıtlama getirdi

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Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde bugünden itibaren geçerli olmak üzere ağır vasıtalar konusunda düzenlemeye gidildi. Yapılan düzenlemeye göre, Doğu – Batı istikameti seyir şeridi, 16.30 – 19.00 saatleri arasında ağır vasıtalara (kamyon, tır, iş makinesi
Girne Belediyesi, ağır vasıta trafiğine kısıtlama getirdi

Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde bugünden itibaren geçerli olmak üzere ağır vasıtalar konusunda düzenlemeye gidildi. Yapılan düzenlemeye göre, Doğu – Batı istikameti seyir şeridi, 16.30 – 19.00 saatleri arasında ağır vasıtalara (kamyon, tır, iş makinesi vb.) kapatılacak.

Girne Belediyesi, Semih Sancar Caddesi'nde bugün itibariyle ağır vasıtalar konusunda düzenlemeye gitti.

Yapılacak düzenlemeye göre doğu – batı istikameti seyir şeridi, 16.30-19.00 saatleri arasında ağır vasıtalara (kamyon, TIR, biş makinesi vb.) kapatılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 4 Aralık itibarıyla belirtilen saatlerde ağır vasıta sürücülerinin, Semih Sancar Caddesi doğu – batı istikametini kullanmalarının yasak olacağı, yasaya uymayan sürücülerin 18 bin 103 Türk Lirası ve 15 ceza puanı ceza alacakları kaydedildi.

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