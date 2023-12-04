Girne Belediyesi, ağır vasıta trafiğine kısıtlama getirdi

Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde bugünden itibaren geçerli olmak üzere ağır vasıtalar konusunda düzenlemeye gidildi. Yapılan düzenlemeye göre, Doğu – Batı istikameti seyir şeridi, 16.30 – 19.00 saatleri arasında ağır vasıtalara (kamyon, tır, iş makinesi vb.) kapatılacak.
Girne Belediyesi, Semih Sancar Caddesi'nde bugün itibariyle ağır vasıtalar konusunda düzenlemeye gitti.
Yapılacak düzenlemeye göre doğu – batı istikameti seyir şeridi, 16.30-19.00 saatleri arasında ağır vasıtalara (kamyon, TIR, biş makinesi vb.) kapatılacak.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 4 Aralık itibarıyla belirtilen saatlerde ağır vasıta sürücülerinin, Semih Sancar Caddesi doğu – batı istikametini kullanmalarının yasak olacağı, yasaya uymayan sürücülerin 18 bin 103 Türk Lirası ve 15 ceza puanı ceza alacakları kaydedildi.
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